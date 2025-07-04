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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌赴花蓮宣傳大罷免　傅崐萁回擊：別玷汙鄉親善良單純的耳朵

▲▼傅崐萁 記者會 立法院 回應藉礦稅敲詐列被告事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免潮進入倒數衝刺階段，反共護台志工聯盟與全台志工代表今（4日）在花蓮集結，啟動「護國大繞境」行動，民進黨秘書長林右昌也到場支持。國民黨立委傅崐萁回應，請不要到其他的縣市來玷汙鄉親善良單純的耳朵，不要影響台灣純潔善良的宗教。

傅崐萁說，賴清德發動大罷免，甚至鎖定他鋪天蓋地抹黑，甚至把台灣各地的人都找到花蓮來，已經影響到花蓮人日常生活，他以為如此不可，畢竟是由花蓮人民決定自己的國會議員由誰擔任，而非各縣市民進黨側翼攻擊。傅崐萁強調，花蓮是非常良善的縣市，人民都非常熱情善良，正告賴清德不要汙染花蓮，國家烏煙瘴氣，不要再把黑手伸到花蓮。

傅崐萁轟林右昌，用不堪手段跑到地方大廟，要求主委陪同、拍照。他說，所有花蓮宮廟都非常歡迎有真誠信仰的人來參香，對眾神禮拜。這間大廟是他拜了50年以上的大廟，林右昌第一次來就到廟裡到處罵人，這不只玷汙大廟，且扭曲神明護佑，神明希望國泰民安，鄉親安居樂業。賴清德團隊尤其是林右昌把仇恨帶到宮廟，他深深表達遺憾。

傅崐萁表示，到宮廟參拜唯一有政治立場的就是賴清德，2024總統大選前，賴清德不斷到各大廟，尤其是媽祖婆、關帝爺的大廟，擁抱媽祖婆、關帝爺，但在當選後，陸委會副主委梁文傑宣布，包括媽祖婆、關帝爺，包括台灣的民間信仰，這些都是中共統戰的工具。選前擁抱眾神，選後踐踏眾神，一向都是民進黨傳統的標準，更是賴清德令人不齒的行為，他要表達譴責。希望把寧靜還給宗教，還給十方善信，不要把台灣齷齪的政治汙染帶到宮廟。

傅崐萁強調，他再次正告林右昌，林在基隆站在財團的立場踐踏基隆市民，剝奪市產，支持的財團通通敗訴，官商勾結都還沒有跟基隆市民講清楚，請不要到其他的縣市來玷汙鄉親善良單純的耳朵，不要影響台灣純潔善良的宗教。

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