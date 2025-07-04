1家5口遭詐騙輕生！高大成：應檢驗一氧化碳濃度+膠帶指紋

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區王姓一家五口疑詐騙，無故背負超過500萬債務後在家輕生，針對此一慘案，法醫高大成建議應抽血檢查一氧化碳濃度以及是否有安眠藥成分，如果其中有人濃度數值太低，有可能早已死亡，再被佈置成自殺，這有助釐清死亡順序，同時也要檢驗死者胃中殘留物，看有無藥物殘留，藉以判斷是否有人是在不情願的狀況下「被自殺」。

▲▼高大成建議，抽血檢查一氧化碳濃度，有助釐清死因。（圖／記者鄧木卿攝）

高大成認為，王家人遭騙投資失利，曾求助過議員，但後來還是選擇輕生，有可能是他們認為是自己願意投資，才陷入無底深淵，加上提告的證據力薄弱，很難告贏，既然拿不回錢，在走投無路之下，乾脆一了百了。

雖然是全家人尋死，但有沒有可能死亡時間不同，也就是有人早已死亡，卻被佈置成同時死亡？高大成說，雖然檢方已表示，無外力介入，不會解剖，但他建議，應對死者抽血，檢查血中一氧化碳濃度，以及有無安眠藥或其他藥物；甚至封住門窗的膠帶是否留下指紋，以判斷是否有人「主導」自殺；或是五人合意。

他認為，如果5人血中的一氧化碳濃度數值差不多，那應該就沒問題，萬一有人數值太低，和其他人差距過大，就有可能是早已死亡，再被佈置成自殺，另外，也該查查遺書，內容為何？是否為手寫還是電腦打字？署名是否是死者筆跡？這都有助釐清這起悲劇的始末，也讓社會有個警惕。

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