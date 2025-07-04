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中美經貿會談新進展　陸商務部證實：美已取消一系列對華限制措施

▲▼中美關稅戰,美中關稅戰,中美關係,美中關係。（圖／路透）

▲中國商務部證實，中美倫敦經貿會談出現實質性進展。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中美就倫敦會談框架細節達成共識，「中方將依法審批符合條件的管制物項出口許可申請。美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。」相關企業已接到美國商務部通知，恢復EDA軟件、乙烷、飛機發動機等產品對華出口。中國商務部今（4）日最新證實有實質進展，美方已經採取相應行動，取消對華採取的一系列限制性措施，有關情況也向中方通報。

商務部發言人指出，中美倫敦經貿會談後，雙方於近期確認了落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的具體細節。

發言人證實，「目前，雙方團隊正在加緊落實倫敦框架有關成果。中方正依法依規審批符合條件的管制物項出口許可申請。美方也採取相應行動，取消對華採取的一系列限制性措施，有關情況已向中方作了通報。」

發言人強調，「倫敦框架來之不易，對話合作才是正道，訛詐脅迫沒有出路。」希望美方深刻認識中美經貿關係互利共贏的本質，繼續同中方相向而行，進一步糾正錯誤做法，以實際行動維護和落實好兩國元首通話重要共識，共同推動中美經貿關係行穩致遠。

根據陸媒《澎湃新聞》今上午報導披露，美國通用電氣航空航天公司（GE航空航天）獲准恢復向中國商飛公司供應噴氣發動機，此外類似OEM（原始設備製造商）也在陸續恢復交付。

此前，陸官媒《環球時報》也援引《紐約時報》5月28日報導稱，美國已暫停向中國出售部分關鍵技術，其中包括噴氣發動機相關技術。

該報導指出，此舉針對開發國產商用飛機的中國商飛，該公司正與佔據主導地位的飛機製造商空客和波音競爭。目前中國國產大飛機C919採用的是LEAP-1C發動機，由美國GE航空航天集團與法國賽峰集團合資生產。

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