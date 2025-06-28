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陸官媒批美取消對華出口限制「言行不一」　環時：切實拿出行動

▲▼中美關稅談判,中方由國務院副總理何立峰領軍,美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍。（圖／路透社）

▲中美關稅談判角力，中方由國務院副總理何立峰領軍，美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

中美倫敦會談後，外界一直觀望何時釋出實質性果？大陸官媒《環球時報》今（28）日發表社評，標題是「取消對華出口限制，華盛頓需切實拿出行動」，並且指出觀察人士指出，美國若真心希望穩定雙邊關係，應當停止模糊態度，拿出實際行動，明確取消對華出口限制。經貿合作講求互信與落實，而非單方面的施壓與變相脅迫。

《環時》社中指出，中國商務部昨27日宣布，中美雙方已就倫敦會談中達成的經貿合作框架細節進一步確認，中方將依法審批符合規定的管制物項出口申請，美方則將相應取消對中國實施的一系列限制性措施。這項共識標誌著中美貿易關係的明顯回暖，也推動國際金融市場同步走高，釋放出一個強烈訊號：自由貿易仍是全球市場的主流共識，中美關係的緩和對全球經濟意義重大。

這項進展是對兩國元首共識的具體落實。據悉，中美經貿團隊本月9日至10日在倫敦舉行新一輪會談，圍繞日內瓦會議達成的共識進行延續性磋商，雙方就落實具體框架達成原則一致。從官方聲明看，倫敦會談的成果已獲得中美兩國政府層面的認可與批准，這不僅體現出雙邊關係的積極互動，也讓國際社會對未來多邊貿易秩序的穩定增添信心。

中美貿易磋商機制的核心價值在於為雙方提供機制化平台，有效處理分歧，推動互信。不過，美方在實踐中常常出現「言行不一」的情況，使得磋商成果的穩定性備受質疑。例如，儘管美中在日內瓦聯合聲明中明確提出建立「可持續、長期、互利」的經貿關係，但美方近期仍不時傳出收緊對中國高科技企業出口豁免、可能制裁AI企業DeepSeek等訊息，引發市場對未來走向的擔憂。

觀察人士指出，美國若真心希望穩定雙邊關係，應當停止模糊態度，拿出實際行動，明確取消對華出口限制。經貿合作講求互信與落實，而非單方面的施壓與變相脅迫。

與此同時，美方部分輿論將中美貿易緊張的責任推給中國，這種說法不僅失實，亦難以為全球市場所接受。事實上，中美經貿摩擦的根源在於華盛頓一手挑起的高關稅政策。中國選擇坐下來磋商，是基於對大局的考量與善意，而不是對外部壓力的妥協。將中國的合作視為理所當然，甚至倒過來將談判中遇到的阻力歸咎於中方，不僅對中美互信無益，更破壞談判氣氛。

事實證明，中美經貿關係本質上是互利共贏。美方此次同意削減不合理關稅，實際上也是對自由貿易原則的回歸與自我修正。過去幾年，美國濫用關稅手段導致自身產供鏈受損，從製造商到終端消費者無一倖免。根據荷蘭合作銀行的報告，僅過去半年內，就有逾四分之一的荷蘭投資者因美國政策的不確定性而減持美股，這反映出全球資本市場對單邊主義政策日益失去信心。

從日內瓦到倫敦，中方始終展現出大國應有的穩健與理性，不僅積極推動經貿磋商向前邁進，也致力於維護世界貿易組織的基本原則與全球產業鏈的穩定。在剛落幕的中國天津夏季達沃斯論壇中，來自全球90多個國家與地區的政商領袖齊聚一堂，再度肯定中國在全球經濟中的穩定器作用。

當前中美關係處於調整與重建的關鍵階段。雙方應以相互尊重、和平共處、合作共贏為指導方針，將目前的“磋商框架”切實轉化為「具體成果」。如果將經貿議題過度政治化，把一切都當作對華交易的籌碼，只會破壞建設性對話的基礎。唯有行動上的真誠互動，才能為中美未來合作創造良好條件，也為全球經濟注入更多穩定預期。

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