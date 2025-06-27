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回應「加快向美出口稀土」　陸商務部：美將相應取消對華限制措施

▲▼中國,稀土。（圖／VCG）

▲大陸商務部證實依法審批向美出口稀土的申請，並且釋出消息：美方將相應取消對華有關限制措施。（圖／VCG）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普昨26日宣布，與中國簽署一項貿易協議，白宮官員也證實，中美雙方將加快稀土礦物出口至美國的作業程序。對此，中國商務部新聞發言人今（27）日就中美倫敦框架談判成果有最新說明，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，並且證實美方將相應取消對華有關限制措施。

有記者提問，「近日，美方有關官員和媒體稱，中美已就落實日內瓦共識的框架達成了補充諒解，中國將加快向美國出口稀土，美方相應取消對華有關限制措施，商務部回應？」

商務部新聞發言人指出，在中美兩國元首共識指引下，雙方經貿團隊於6月9日至10日在倫敦舉行經貿會談，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的框架達成原則一致。

發言人表示，倫敦會談後，中美雙方團隊保持著密切溝通。「近日，經批准，雙方進一步確認了框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。」

發言人強要，期望美方與中方相向而行，按照兩國元首6月5日通話重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機製作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

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