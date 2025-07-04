情侶轉發恐嚇檢察官照！還寫「命債命還」　女友全扛：對時事不滿

▲情侶檔轉發檢察官合成照加註「命債命還」，女友全扛：對時事不滿。（圖／翻攝自臉書）

記者邱中岳／台北報導

經手與京華城案的11名檢察官以及3名法官，遭《迷因台式民主》的戴姓工程師版主將照片合成發布在網路平台上，要大家記住他們的臉，因為涉嫌恐嚇已遭聲押；後來被1名女子發現後截取，並轉發至個人網路平台上，並且加上「命債命還」等字眼，北市刑大後續在台中逮1對情侶檔，其中女子坦承犯行表示，表示對時事不滿，才會藉此抒發表達情緒。

警方調查，41歲的周姓男子平時從事房仲業，與剛離開護理師工作的41歲林姓女子交往，並且2人同住在台中區的住處，林女在網路上發現有人在流傳一張承辦京華城案的檢察官、法官等人團隊合照，於是立刻將照片轉發自個人網路平台，還在上面寫上「命債命還」。

警方事後先逮捕涉嫌合成11位檢察官照片的39歲戴姓工程師版主，後來又掌握轉發並加註命債命還的《Threads》帳號Mayday1990（帳號：rosetree881）身分進行追查，儘管情侶檔發現媒體曝光後，已悄悄將帳號關閉，但仍被追出發文的IP位置。

警方事後在台中埋伏，於3日晚上10時許，將周、林2人逮捕到案，林姓女子到案後坦承，因為不滿時事，所以才會轉發圖片至個人網路平台，並且還加註情緒化的字眼，目前2人正在北市刑大接受偵訊，警方也將持續釐清林說法。

據悉，林女儘管一口坦承是轉發貼文、加註字眼，並且發布在個人網路平台，但是因為發文位置是在周姓男子的住處，所以才會一併將人帶回，也將釐清林女供詞，以及周姓男子涉案程度。