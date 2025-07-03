「檢察官就是想害死你的人」！陳佩琪怒轟司法：整死人還不夠多？

▲陳佩琪今（3日）怒批檢方「想害死人」。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北地方法院3日再開庭審理京華城案，前市長柯文哲再度被提訊出庭，庭末確認審理計畫時，柯文哲情緒激動，不滿檢方3度聲請勘驗會議錄音檔，質疑對他不公。柯妻陳佩琪當晚也發文怒批，檢察官「就是想害死你的人」，並稱「今天我真正體驗到這句話的涵義了」。

陳佩琪在臉書表示，京華城案原本是依據《都市計畫法》由專業委員組成的都委會所通過容積率，「為何變成非法通過？為何其他縣市更誇張案例都沒事、而柯就有事？」就算真的有違法，目前也已傳喚多名證人、勘驗最重要的證據，但「有哪一個人、哪一項證據說我的先生、台北市長有介入指使？」

陳佩琪痛批檢察官，「什麼都做最惡劣的解讀，想盡辦法可以關死你的撇步，絕對不放過。」並感嘆自己從醫多年，尊重生命價值，難以接受「世界上真的有一個行業是以害人為職志的」，並指控，「死的不是你的家人，生病受折磨的裝作沒看見就好，受傷害的家人也和你們沒關係，利用職權把人命玩弄在掌骨中，的確好不得意。」

▲台灣民眾黨前黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城案在押。（圖／記者黃哲民攝）

對於法官在程序上的安排，陳佩琪也大為不滿，批評法官在有人無法出庭的情況下，竟選擇同意檢方再度申請勘驗已不具爭議的會議紀錄，還說，「因為要勘驗，法官就要羈押，利用這方法整死這些人在獄中，無所不用其極，反正法官也都會by他們的要求。」

陳佩琪也提到前副市長彭振聲妻子輕生事件，直言「目前因這案死的人還不夠多，所以繼續以整死人為樂」，司法體系以羞辱柯文哲為目的，「把他像狗一樣從北所拖到北院，讓他吹吹冷氣，至少別這麼快死在獄中，是這樣嗎？台灣怎麼會有如此邪惡兇殘的司法？」

陳佩琪表示，開庭過程中柯文哲完全無法說上一句話，因為整個程序都交由專業委員會處理，「他能說什麼？」她強調，自己並沒有像先生那樣能以宏觀角度看待苦難，而是感受到極端的不公與折磨，「我原想不會有人這樣啦，要是這樣這行業有誰想幹啊？直到今天我真正體驗到這句話的涵義了。」