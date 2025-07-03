曝光京華城案11檢察官+3法官　工程師版主到案喊：個人政治因素

▲工程師版主貼圖曝光11檢察官＋3法官身份，到案解釋是個人政治因素。（圖／翻攝自臉書）

記者邱中岳／台北報導

北市前副市長彭振聲捲入京華城弊案，又傳出北上開庭時妻子身亡，社群平台《迷因台式民主》突然有人PO出一張京華城案檢察官的團隊合成照，內容曝光姓名以及照片等相關身份，《迷因台式民主》的戴姓版主，今天(3日)下午3時許主動到北市刑大，目前由刑大警員帶回新北市汐止住家搜索。

警方調查，39歲的戴姓男子，平時擔任資訊工程師職務，另外一個身份也是《迷因台式民主》版主，日前在平台製作一張承辦京華城案檢察官團隊合成圖，主要曝光姓名、照片。

戴姓男子在3日凌晨時分，貼出3名北院法官、審判長的姓名、照片，還嗆聲「又有人跑來挑釁我叫我有種不要刪文，還有人在留言版貼新聞，說北檢已經火速分案偵辦上上篇北檢照片+灑了點番茄醬的文，是在暗示我涉及恐嚇？原來公布司法官的照片會涉及恐嚇喔？是類似這樣嗎？又找到了一位找了你好久的法官」。

後續戴姓男子又在法官下方的留言處，貼出包括總統賴清德、法務部長鄭銘謙等人的照片，還將高院、北檢、北院甚至看守所的相關檢察官、法官以及看守所所長的照片貼出，對於沒有照片者，還寫下「照片歡迎網友提供」。

戴姓男子事後主動到案說明，並且當場向警方坦承是因為個人政治因素，所以才會在社群平台貼出相關檢察官、法官的照片資訊，另外被轉發相關資料至《Threads》的「Mayday1990」（帳號：rosetree881）則是另有其人，警方也將持續追查身份，警方也將依照恐嚇危安罪嫌移送地檢署偵辦。