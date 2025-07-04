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恐嚇京華城11檢座　工程師被抓「跟民眾黨無關」：我一個人幹的

▲▼快訊／列出11檢照片　工程師深夜抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

▲戴姓工程師抵北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者施怡妏／綜合報導

「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴姓工程師，因在社群平台Threads貼出一張涉及恐嚇京華城案11位檢察官的圖片，要大家記住他們的臉，因為涉嫌恐嚇，今（4日）被聲請羈押禁見。戴姓工程師被抓前，在粉專發文，強調這是他一個人做的，「與民眾黨無關」。

「迷因台式民主」粉專最後一篇貼文發表於3日上午9時，內容寫道，「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」。

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戴男遭到聲押後，許多網友湧入貼文留言，「版主被約談了耶，說要去支援的人有到場聲援嗎」、「恭喜人生成就達成：被法辦」、「你關進去就可以更看清楚他們的臉了」、「進去陪你主子吧」、「來朝聖，如果真的出事，我願意贊助律師費」、「羨慕，可以進去土城陪阿北了」。

據悉，39歲戴姓男子擔任資訊工程師職務，戴男到案後供稱，因個人政治因素上傳圖片，但否認加註恐嚇文字，並表示恐嚇內容是其他網友擷取圖片後再撰文轉發，與他無直接關係。

戴男製作多張承辦京華城案檢察官團隊合成圖，除曝光姓名、照片，另外還包括總統賴清德、法務部長鄭銘謙等人的照片。戴男後續還將高院、北檢、北院的相關檢察官、法官，以及看守所所長的照片，以歸類的方式整理出一張照片，並且貼在社群網路上，對於沒有照片者，還寫下「照片歡迎網友提供」。

▼戴姓工程師版主貼圖曝光11檢察官＋3法官身份。（圖／翻攝自臉書）

▲▼北檢11檢察官遭肉搜威脅「命債命還」　法務部震怒下令嚴辦。（圖／翻攝自臉書）

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