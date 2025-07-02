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女童逛校園遭強摟襲胸　正義棒球哥伸援手！惡狼被判關4年

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名男子阿輝（化名）去年暑假期間邀請女童A陪逛校園，並趁對方沒有防備之際，從背後強摟、襲胸；A女嚇得趕緊掙脫，並向當時正在校園裡練習棒球的棒球隊人員求助，這才平安脫離險境。雖然阿輝矢口否認猥褻A女，但並未獲得法官採信，日前仍被依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑4年。

▲女童遭惡犬咬死。（圖／CFP）

▲阿輝約女童一起逛校園，竟趁機對女童伸出狼爪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年暑假期間邀請A女一起逛校園，接著兩人一起在校園內閒逛、聊天，起初他先以手幫忙A女整理頭髮，見A女對他沒有防備，竟進一步逼近，從背後強摟、襲胸。A女立刻掙扎反抗，阿輝一度還不肯放手，但A女依舊拚命掙扎，他才放手並一直跟在對方身後。

A女情急之下跑去向正在學校裡練習棒球的棒球隊人員求助，這才順利脫困。但阿輝到案之後，堅稱沒有猥褻A女，強調當時他是為了看A女額頭上的傷疤才會靠近。

不過，A女指證歷歷，直言阿輝的行為讓她感到很噁心。棒球隊的正義哥也證稱，當時A女向他求助時，表情非常驚恐、害怕，也有明確說出遭到阿輝不當對待，接著他看到阿輝打算走出學校，就立刻追上去質問，並打電話報警。

法官表示，經比對A女的證述與監視器錄影畫面相符，應當可以採信，阿輝明知A女未成年，竟因自己的生理衝動就對A女做出不當行為，影響A女的身心健全成長，犯後還矢口否認犯行，行為確實不妥，最終依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處他有期徒刑4年，全案仍可上訴。

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