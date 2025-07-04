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罷團女志工街頭遭毆！「文山退葆」譴責賴士葆：暴力每幾天就發生

▲▼罷團女志工街頭遭毆！「文山退葆」譴責賴士葆：暴力每幾天就發生。（圖／翻攝文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊）

▲罷團「文山退葆」表示，女志工被賴士葆支持者毆打。（圖／翻攝文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市文山南中正罷免團隊「文山退葆」於社群平台發布消息指出，3日傍晚6時許，該團隊一名女性志工在文山區辛亥路與興隆路交叉口附近進行罷免活動，不料突然遭到一名民眾襲擊。罷團痛批，「國民黨立委賴士葆難道就這樣眼睜睜看著自己的選民被打，只因為這些選民罷免他嗎？」

根據描述，該名加害者從馬路對面助跑衝向志工，並當街揮拳攻擊，隨後還大聲質疑「為什麼要罷免賴士葆」。該事件引起團隊高度關注，相關路口監視器畫面預計將於後續公開，志工本人也計畫近日前往文山二分局製作筆錄並提告。

文山退葆團隊表示，這起暴力事件並非單純的街頭衝突，而是因罷免標語引發的政治性攻擊，「這不是政治立場的對立，這是赤裸的暴力。而這樣的暴力，幾乎已經每幾天就發生在賴士葆的文山南中正選區裡。」

▲▼國民黨團召開 郭智輝鬼打牆 下台救台電 記者會 王鴻薇 賴士葆 王育敏 徐巧芯 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

文山退葆團隊質疑，賴士葆作為該選區的立委，至今未公開譴責這些暴力事件，甚至對支持者的不理性行為選擇沉默。

文山退葆團隊表示，賴士葆頻繁出席公開活動，參與掃街、接受媒體採訪，「難道連花五分鐘寫一篇幾百字呼籲支持者冷靜理性的聲明，或是受訪時花個幾秒呼籲一下都不願意嗎？」

針對暴力事件，文山退葆團隊不禁質疑，賴士葆對於暴力的態度是一種默許，並要求賴士葆明確表態，是否支持暴力行為，是否認為罷免志工該被攻擊？團隊強調，罷免行動並非出於仇恨，而是基於民主程序與理性訴求，面對不作為的政治人物，他們將堅持發聲，拒絕沉默。

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