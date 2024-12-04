　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

閱之海筆記／日語進入日常：你是年下男，還是被炎上了？

▲《吉原炎上》。（圖／《吉原炎上》DVD封面）

五社英雄的「煙花句」:《吉原炎上》。（圖／《吉原炎上》DVD封面）

作者／馬賽克

我真的是越來越跟不上時代了。不知從什麼時候開始，像「炎上」、「年下」等日語漢字如今已經成了台灣大眾的日常用語。非但媒體的標題愛用、政論節目主持人、綜藝節目的通告藝人也愛用；顯示台人對日本的好感度已經到了「愛你在心口常開 」的地步。

台人愛用日語漢字有其長久、深遠的歷史因素。台灣曾被日本殖民，是重要因素之一。加上日劇、動漫、AV等次文化對台灣人的長期薰陶，以及許多政治人物以身作則對日友好，都大大加深了台人用詞「日語化」傾向。台人使用日語漢字由來已久。派出所、制霸、純情、援交、痴漢……等 ，都是來自日語漢字。

然而上述那些日語漢字，大概都可以從字面上讀懂它的中文意思。但是近年進入台人日常用語的，卻有越來越多不易一眼讀懂的日語漢子，例如「炎上」。

▲市川崑的電影《炎上》。(圖／《炎上》DVD封面）

市川崑的電影《炎上》。(圖／《炎上》DVD封面）

我第一次讀到這個詞，是來自日本導演市川崑的一部同名電影《炎上,1958》。後來知道，這部電影改編自三島由紀夫的著名小說《金閣寺》。影片描述一名內向、口吃、借住在寺廟的高校生，因為無法容忍心中美到極致的金閣寺慘遭商業文明、往來如織遊客的汙染，憤而放一把火將金閣寺燒了(這是真實事件，但電影內容跟原著有頗大的出入）。

所以，「炎上」是發生大火的意思。1987年，導演五社英雄把東京著名煙花之地吉原遭遇嚴重重火劫的真實事件般上銀幕；片名就叫《吉原炎上》。

「炎上」本來一直都是指火災、大火(向上燃燒)之意。不過自從網路出現後，網友在社群網站上往往會對某些人(尢其是名人) 的不當發言發動「圍剿」(指責、謾罵)；這種現象也被稱為（某某被)「炎上」。不知不覺的，如今這個用法同樣原汁原味的溶入台灣人的生活用語裡了。

▲DJ SODA訪日再炎上。（圖／翻攝自DJ SODA）

名人或網紅往往因為發言惹禍，遭網友「炎上」。圖為DJ SODA。（圖／翻攝自DJ SODA)

至於「年下」這個詞進入了台灣人的日常用語，則讓我發現台灣男女在交往時也感染了濃濃的「櫻花氛圍」。「年下」相較於「炎上」，比較沒有那麼難懂：就是「比你年輕」的意思。所以，「年下男」差不多就是指我們以前常用的另一個詞：「小鮮肉」。

相對的，「年上」就是「比你年長的」，普遍指「大叔」、熟男、熟女之類的。從這裡衍生出一個詞叫「年下攻」，指年紀小的去追較年長的。如果「年下男」進攻成功，那就是我們所說的「姊弟戀」。

日語中有一個很常見的漢字「若」，中文裡「若」是指相似的意思。所以有些父母替女兒取名「若男」，用意就是希望女兒能夠像兒子一樣獨立自強。但是在日語裡，「若」卻是指年輕的、「嫰的」。 所以「若葉」即是指嫰葉，「若妻」，就是我們 所說的「嫰妻」了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

東扯西讀／處死聯盟之「滿清十大酷刑」(甄嬛隨筆之四)

從陳家洛到韋小寶 金庸顛覆武俠英雄的革命之路

東扯西讀／97前後的雍正皇帝　(甄嬛隨筆之一)

「拒絕姐」若曦　PK「不拒絕姐」甄嬛(甄嬛隨筆之二)

東扯西讀／溫太醫=大仁哥+防毒軟體？(甄嬛隨筆之五)

東扯西讀／甄嬛、牛虻、許文強 (甄嬛隨筆之三)

閱之海筆記／日語進入日常：你是年下男，還是被炎上了？

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

盧秀燕道歉了！學生遭警帶走惹議　請教育局訂出SOP

閱之海筆記／日語進入日常：你是年下男，還是被炎上了？

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

快訊／南韓總統未宣布解嚴！在野議員發表演說「會堅守國會位置」

民進黨護航「尹錫悅戒嚴」　親綠側翼：我們是不是可以比照？

韓國迅速宣布解嚴...KeSPA盃應正常舉行、中華隊將碰強敵DK

戒嚴利空！在美掛牌韓企臉綠　MSCI韓指ETF刷52周新低

韓國戒嚴綠「比對文」惹議　王婉諭要綠黨團道歉：連比喻念頭都不該有

快訊／南韓戒嚴！韓國交易所周三正常交易　全國正常上班上課

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

名家熱門新聞

你是年下男，還是被炎上了？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

處死聯盟之十大酷刑(甄嬛隨筆四)

奈奈：對付大男人主義的另一半

鎮守前線不是長官的工作

夏禮章／Cliff Richard傳遞奧運聖火

超市火鍋肉片變出5道美味料理

南韓總統朴正熙槍殺事件

尾崎豊「OH MY LITTLE GIRL」

落健生髮水的效果及風險

「短尾矮袋鼠」看起來最幸福動物

單身腐女假日模式　妳中了幾槍

97前後的雍正皇帝(甄嬛隨筆之一)

尋找生存地卻不斷失去自己的人生

更多熱門

相關新聞

嘲諷獵人許悅又翻車！團購冷處理　粉絲怒：被當韭菜

嘲諷獵人許悅又翻車！團購冷處理　粉絲怒：被當韭菜

網美許悅日前開箱麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出的全套卡包，不過卻因失言而炎上，並用戲謔口氣嘲弄粉絲，事後雖然道歉，但多數網友不買單，如今又有粉絲指出，跟許悅團購商品，等了很久都沒收到貨，反映後卻得到「去問官方客服」，賺粉絲錢衝業績，事後完全不負責任，讓大批粉絲超傻眼。

直擊／麥當勞「獵人盲卡」開賣排爆！頭香桃園衝台北：7點半就到

直擊／麥當勞「獵人盲卡」開賣排爆！頭香桃園衝台北：7點半就到

《獵人》盲卡包被炎上！麥當勞送100套收藏冊

《獵人》盲卡包被炎上！麥當勞送100套收藏冊

狂送網紅全套《獵人》卡牌遭炎上！麥當勞回應

狂送網紅全套《獵人》卡牌遭炎上！麥當勞回應

《新世界狂歡》大炎上

《新世界狂歡》大炎上

關鍵字：

馬賽克炎上年下閱之海筆記

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

即／南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕與會議員

即／韓交易所周三正常交易　全國正常上班上課

即／南韓正式戒嚴！司令部發6點公告　禁止集會遊行、管制媒體

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

高雄旅行團碰上南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

南韓國會爆衝突　多架直升機首爾空中警戒

南韓戒嚴！國會過半數同意可要求解除

南韓國防部長建議尹錫悅戒嚴　現役軍人「一律延後退伍」

即／南韓總統尹錫悅宣布戒嚴　白宮回應了

即／南韓戒嚴國會爆衝突！軍隊突撤離「民眾狂拍手」

尹錫悅宣布戒嚴原因曝！國會擋預算、彈劾

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」

民進黨疑「挺戒嚴」秒刪文　國民黨轟：賴清德立即向國人道歉

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」

更多

最夯影音

更多

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面