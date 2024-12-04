閱之海筆記／日語進入日常：你是年下男，還是被炎上了？

▲五社英雄的「煙花句」:《吉原炎上》。（圖／《吉原炎上》DVD封面）

作者／馬賽克

我真的是越來越跟不上時代了。不知從什麼時候開始，像「炎上」、「年下」等日語漢字如今已經成了台灣大眾的日常用語。非但媒體的標題愛用、政論節目主持人、綜藝節目的通告藝人也愛用；顯示台人對日本的好感度已經到了「愛你在心口常開 」的地步。

台人愛用日語漢字有其長久、深遠的歷史因素。台灣曾被日本殖民，是重要因素之一。加上日劇、動漫、AV等次文化對台灣人的長期薰陶，以及許多政治人物以身作則對日友好，都大大加深了台人用詞「日語化」傾向。台人使用日語漢字由來已久。派出所、制霸、純情、援交、痴漢……等 ，都是來自日語漢字。

然而上述那些日語漢字，大概都可以從字面上讀懂它的中文意思。但是近年進入台人日常用語的，卻有越來越多不易一眼讀懂的日語漢子，例如「炎上」。

▲市川崑的電影《炎上》。(圖／《炎上》DVD封面）

我第一次讀到這個詞，是來自日本導演市川崑的一部同名電影《炎上,1958》。後來知道，這部電影改編自三島由紀夫的著名小說《金閣寺》。影片描述一名內向、口吃、借住在寺廟的高校生，因為無法容忍心中美到極致的金閣寺慘遭商業文明、往來如織遊客的汙染，憤而放一把火將金閣寺燒了(這是真實事件，但電影內容跟原著有頗大的出入）。

所以，「炎上」是發生大火的意思。1987年，導演五社英雄把東京著名煙花之地吉原遭遇嚴重重火劫的真實事件般上銀幕；片名就叫《吉原炎上》。

「炎上」本來一直都是指火災、大火(向上燃燒)之意。不過自從網路出現後，網友在社群網站上往往會對某些人(尢其是名人) 的不當發言發動「圍剿」(指責、謾罵)；這種現象也被稱為（某某被)「炎上」。不知不覺的，如今這個用法同樣原汁原味的溶入台灣人的生活用語裡了。

▲名人或網紅往往因為發言惹禍，遭網友「炎上」。圖為DJ SODA。（圖／翻攝自DJ SODA)

至於「年下」這個詞進入了台灣人的日常用語，則讓我發現台灣男女在交往時也感染了濃濃的「櫻花氛圍」。「年下」相較於「炎上」，比較沒有那麼難懂：就是「比你年輕」的意思。所以，「年下男」差不多就是指我們以前常用的另一個詞：「小鮮肉」。

相對的，「年上」就是「比你年長的」，普遍指「大叔」、熟男、熟女之類的。從這裡衍生出一個詞叫「年下攻」，指年紀小的去追較年長的。如果「年下男」進攻成功，那就是我們所說的「姊弟戀」。

日語中有一個很常見的漢字「若」，中文裡「若」是指相似的意思。所以有些父母替女兒取名「若男」，用意就是希望女兒能夠像兒子一樣獨立自強。但是在日語裡，「若」卻是指年輕的、「嫰的」。 所以「若葉」即是指嫰葉，「若妻」，就是我們 所說的「嫰妻」了。