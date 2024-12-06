　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

閱之海筆記／「心中」呼喊愛情？日語意思讓人心驚驚！

▲ 《心中天網島》。（圖／電影劇照）

▲ 篠田正浩的經典作《心中天網島》。右為岩下志麻。（圖／電影劇照）

作者／馬賽克

許多台灣人(甚至是不同地區的華人)會覺得日語比較容易「親近」，原因是日文裡有很多漢字，大概用猜的也可以猜出它的意思。有很長的一段時間，我也是這麼以為的。但後來好多次發現自己「誤會大了」，對日文就比較「較真」了。

早年，我讀到一條資料，說導演篠田正浩(女星岩下志麻的丈夫)執導的《心中天網島》贏得日本《電影旬報》1969年「年度十大電影」的首位。我當時沒有多想，以為片名就是指「心裡的天網島」吧！多年之後，我才發現自己大錯特錯了。

日語漢字裡的「心中」，跟中文裡「心中」的意思差了十萬八千里。原來，日語漢字的「心中」，指的是「男女一起殉情」！《心中天網島》取材自日本「人形淨琉璃」(人偶戲)大師近松門左衛門的作品。江戶時代，由於階級、貧富差異等諸多因素左右，許多相戀的情侶往往無法終生廝守(尤其是男方已婚、或女方是妓女）。他們最終選擇了一起到另一個世界裡長伴彼此。

▲《砂之器》。（圖／電影海報）

▲ 1974年電影版的《砂之器》。（圖／電影海報）

這種風氣曾經相當盛行，近松門左衛門則是最擅長訴說這類故事的高手。他的另一部被搬上銀幕的知名作品，是增村保造的《曾根崎心中,1978）。 如果大家不善忘，1997年在日本創下極高票房的《失樂園》，說的也是「心中」的故事。

我誤會大了的另一個的例子是：社會派推理小說大師松本清張的知名代表作《砂之器》(日語：砂の器)。1974年時它曾被野村芳太郎拍成同名電影。內容描述一名出身貧苦的年輕人，奮鬥成為著名音樂家(香港譯名《曲終魂斷》)；但為了隱瞞自己卑賤的出身，最後犯下無法彌補的罪行。

我對這個書名／片名的第一印象：以為是指「沙漏」、「計時器」之類的東西吧？後來發現：我又錯了。原來它的原意是指「用沙堆起來的城堡」(英文片名The Castle of Sand)，形容不堅實的美麗夢想，暗喻男主角追夢成空的悲劇。

▲「用心棒」。（圖／電影海報）

黑澤明的武俠片經典作《大鑣客》。（圖／電影海報）

日語漢字是很有趣的東西。有些好像一眼就可以看懂的詞彙，其實跟我們原先所想的大相逕庭。又或是一些看似懂又非懂的奇怪詞語，讓人看得一頭霧水。

「棒」(ぼう)這個字大家都懂。日語裡作名詞用，就是「一條柴」的意思。但是跟別的漢字組合起，卻往往產生天差地遠的含意。例如「相棒」是指「兩條柴」在一起，中文意思就變成「夥伴」、「搭檔」的意思。但是「泥棒」呢？「泥」在日語裡有卑下的意思。於是，「泥棒」就變成了「小偷」啦。

更有趣的是「用心棒」，「用心」在日語裡有「警戒」之意。於是，「用心棒」(一根警戒的棒子) 就變成了「保鑣」 。黑澤明的武俠片經典作《大鑣客》，日文原名就是《用心棒》。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

閱之海筆記／日語進入日常：你是年下男，還是被炎上了？

東扯西讀／處死聯盟之「滿清十大酷刑」(甄嬛隨筆之四)

從陳家洛到韋小寶 金庸顛覆武俠英雄的革命之路

東扯西讀／97前後的雍正皇帝　(甄嬛隨筆之一)

「拒絕姐」若曦　PK「不拒絕姐」甄嬛(甄嬛隨筆之二)

東扯西讀／溫太醫=大仁哥+防毒軟體？(甄嬛隨筆之五)

東扯西讀／甄嬛、牛虻、許文強 (甄嬛隨筆之三)

閱之海筆記／「心中」呼喊愛情？日語意思讓人心驚驚！

瘋電影／在熙的男，朋友　老婆的閨蜜是男的

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

5億高中生案爆衝突！夏男遭罵「畜生」　雙方推擠畫面曝

涉槍擊吳明達獲交保！角頭郝廣民國道車禍雙腿全斷　現場慘況曝光

《還珠格格》《情深深雨濛濛》　瓊瑤留下的每一部都是經典

兄妹壓著玻璃桌玩遊戲　重心不穩→桌倒玻璃全碎

南韓人燭光守夜喊「尹錫悅下台」　戒嚴推手國防部長主動請辭

閱之海筆記／「心中」呼喊愛情？日語意思讓人心驚驚！

瘋電影／在熙的男，朋友　老婆的閨蜜是男的

史書華突發道歉聲明　後悔邀請朱學恒、館長一起做1事

吳申梅和總裁老公看周杰倫　竟爆「百萬元愛馬仕包」差點不見

神準心測一張圖看「自戀程度」！秒曝潛藏個性　希望他人崇拜你

SJ希澈喊「利特不能結婚」！　爆笑放話：我會去婚禮大哭大鬧

內湖秘境「金瑞治水園區」2.0亮相！新設賞景小木屋、涼亭賞蜻蜓

閱之海筆記／「心中」呼喊愛情？日語意思讓人心驚驚！

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

名家熱門新聞

心中呼喊愛情？日語意思讓人心驚驚

老婆的閨蜜是男的

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

太平洋桶眼魚頭部透明　像指揮挺

家裡的貓貓很膽小怎麼辦？

左撇子／《怪獸大學》新海報曝光

老王：為什麼要在聊天室放裸照？

E-girls翻唱小丸子新曲 歡樂無比

假性懷孕知多少？

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

夢到貓咪代表什麼意思呢？

更多熱門

相關新聞

你是年下男，還是被炎上了？

你是年下男，還是被炎上了？

「年下」進入了台灣人的日常用語，讓我發現台灣男女在交往時也感染了「櫻花氛圍」它是旨「比你年輕」。所以，「年下男」差不多就等同於「小鮮肉」。「年上」就是「比你年長的」，普遍指「大叔」之類的。有一個詞叫「年下攻」，指年紀小的去追較年長的。如果「年下男」進攻成功，那就成了姊弟戀。

關鍵字：

閱之海筆記日語漢字砂之器心中天網島篠田正浩

讀者迴響

熱門新聞

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

直擊／林家正也來看周杰倫了！　大巨蛋當場暴動

好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700

王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」

暗黑版楊謹華首部成人影片《淫后》

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

即／新店「順天堂藥廠大火」！消防42車87人搶救

江蕙不忍了！　一上台當眾噹周杰倫

周杰倫寵粉開放歌迷「一口氣點15首歌」

張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到

國中生割頸案二審　乾哥當庭瞪人：判9年太久

2025年身強財運旺3星座公開！

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

更多

最夯影音

更多

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面