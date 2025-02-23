從叛逆少年到志工服務　她如何在絕境中逆轉人生

文／李姝慧

2024靈鷲山「四期教育」全球徵文【長文】優選 作者：李姝慧 作品：如何重塑我的人生



學了四期教育，我再也不是那個講不到三句話，就生氣甩門的少年；四期教育翻轉我的人生和個性，減少無明渾沌。



最近剛畢業，那刻當我站上台，領著日間部正冠代表獎、全校畢業成績優等獎、校友總會理事長獎…等獎項時，內心由衷感恩靈鷲山對我的栽培，給予有次第性佛法的滋養，讓我能如此光榮地拿下校友總會理事長獎。



七年前，第一次踏入山門，之後四年間，我只是在佛教聖地，做著佛教志業，偶爾帶點修行，過著志工與職工的生活；我從來不敢告訴別人我學佛，害怕被嘲笑，現在我卻可以大聲說：「我學佛，我驕傲。」



在山上工作不容易，我把自己形容為《西遊記》中的孫悟空，覺得菩薩總幻化各種考驗來考驗我這頑固的傢伙；當我開始起不好的念頭，火車過了福隆，當我醒來，全火車上只有我一個人，大半夜開往花蓮的車哪有回頭路？還有一點福報的我，透由法師聯繫交通組師兄，奔至宜蘭路上把我接回來；每當有狀況發生，我就知道完蛋，我又犯了。



四年前，法師閉關期間，我執行單位法師給予閉關課務的工作事項，沒想到志工師兄突然對我說：「你又來亂了。」這句話讓我以為金盆洗手的我又想揍人，毫不客氣地朝師兄丟出手中背板夾，爭論：「現在是想怎樣？」法師來勸架也無濟於事，讓我決定離職，誰來勸說都無效；我的習氣又犯了，因家庭陰霾，我非常禁不起批評，至小從家庭得不到支持與鼓勵，導致我好勝心強烈，所以我只是在佛教聖地做著別人以為我很佛的事情。



我常想自己在山上，也跟著法師學了不少四期教育培訓課程，做了不少接引青年志業，脾氣怎麼還是這麼衝？到底學了什麼？幹嘛在這裡浪費時間？



想離職，卻不知何去何從？到哪工作都做不順，這裡都待不下去，其他地方怎麼可能還有容身之處？我記得了意師曾說：「不能讓這傢伙下山，這傢伙下山一定會被那些牛鬼蛇神拖走，一定又會過著跟以前一樣的生活。」鐵齒的我，怎麼可能被阻擋？我要去讀書，我一定要去讀書！這只是我隨口瞎掰，為了要順利離職的藉口，我怎麼可能一把年紀還去讀大學，跟那些差我六歲有代溝的同學一起讀書？更何況過往讀書都是吊車尾，差點送中輟班的我，讀書根本不在人生規劃裡。



在山上工作離職，需要跟師父告假，我小心翼翼地頂禮並說：「師父，我要離職去讀大學。」師父思考並說：「去讀書好，你需要去讀書，要在佛法裡好好地修，千萬不要忘記佛法了，你去上大學以後，會有很多人跟著你的，我們要行菩薩道。」當時我怎能聽懂「會有很多人跟著我」這句話；進大學後，不懂的也都懂了；我也想證明給了意師看，我絕對不會過以前那樣的生活。



在山上那段時間，不懂到底學什麼，別人問我學佛學了什麼，我講不出半點皮毛，真正到大學戰場上，我才懂，原來我真的有學到東西；用了極大的慈悲心處理班上大小事務，用正見、正思維的智慧引領同學走往正確道路，正語、正業讓同學少出惡口，用正念過八正道的生活，誰有疑難雜症、友情、愛情問題，用苦集滅道分享給這些求不得苦的同學；若不是自己學佛並且正精進，身邊怎會有這群人？回頭看看自己大學四年，像極了四期教育。

在靈鷲山的培育下，使我做人處事各方面圓融，成了畢聯會會長兼副會長；學士服租借廠商有天佩服地問：「你到底是從事什麼行業？為什麼行政能力及細心度能如此厲害？」我說：「我在靈鷲山學佛。」廠商佩服得不斷邀約我去公司上班。

總是發生大小事就找我開導的同學，有天終於忍不住問：「你怎麼能對別人這麼好？」我說：「因為學佛變慈悲了。」我總是說不出口學佛學了什麼，但我用身體力行來說話。

四期教育，不僅是佛法的學習，更是開啟人生的鑰匙；讓我從脾氣暴躁、容易受挫的少年，成為慈悲待人處事的人，影響我生活的每個角落，面對各種挑戰能冷靜應對；教我如何在困境中找到內心平靜，用智慧和慈悲引領他人，幫助人的過程中，獲得真正的快樂和成就感，也讓我在大學四年中不斷實踐和宣揚佛法；正如師父所說：「行菩薩道」，我將把這份智慧和慈悲傳遞給更多的人，讓更多人受益四期教育的好。

2025靈鷲山四期教育徵文已經開始收件，詳見徵文辦法：https://supr.link/dfeZg