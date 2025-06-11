捷星亞洲7月31日結束營運將裁員　500多名員工受影響

▲廉價航空捷星亞洲航空（Jetstar Asia）將結束營運。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲航空公司（Qantas）11日宣布將關閉旗下廉價航空捷星亞洲航空（Jetstar Asia），在結束營運之後將啟動裁員，超過500多名員工受影響。捷星亞洲航空在接下來7周期間將逐步減少航班，並於7月31日正式停止營運，受影響的捷星亞洲乘客將獲得全額退款，或安排改搭其他班機。

聯合早報、澳洲新報等報導，這項決定是澳航進行戰略重組的一部分，釋出5億澳幣（約新台幣97.3億元）資本，用於其機隊更新計劃的投資。澳航表示，捷星亞洲航空的13架空中巴士A320飛機接下來會轉移至澳洲與紐西蘭航線，不過捷星航空（Jetstar）、捷星日本（Jetstar Japan）的運作不受影響。

捷星亞洲11日表示，公司將會從旁協助500多名員工，提供裁員補償方案等，或加入澳洲航空集團，以及新加坡其他航空公司和航空業合作夥伴。新加坡勞商工友聯合會（SMMWU）說明，工會已經接到通知並展開協商，確保受影響員工得到妥善對待以及公平合理的賠償，捷星亞洲已經承諾會依據勞資政指導原則，提供一份全面裁員補償方案。

捷星亞洲2004年底推出，經營飛往曼谷、峇里島、雅加達、馬尼拉、大阪和吉隆坡的航線，如今關閉的原因與供應商成本上升、機場費用增加、廉價航空公司之間競爭加劇的壓力有關。