航空公司排名出爐！長榮、星宇、華航全上榜　全球前20見台灣身影

▲有「航空界奧斯卡獎」之稱的Skytrax全球航空公司大獎，於17日正式在法國巴黎揭曉。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

有「航空界奧斯卡獎」之稱的Skytrax全球航空公司大獎，於17日正式在法國巴黎揭曉，卡達航空再度奪下「全球最佳航空公司」冠軍，創下第9度奪冠紀錄。至於長榮航空、星宇航空與中華航空等3間來自台灣的航空公司表現亮眼，分別在多項評比中名列前茅，其中長榮奪下「最乾淨機艙」殊榮，而星宇則首獲評五星級航空。

Skytrax為英國知名航空服務調查機構，2025年評選結果來自去年9月至今年5月的全球乘客滿意度調查，涵蓋超過100個國家的旅客，從325家航空公司中選出各項優勝者。本屆「全球最佳航空公司」前3名依序為卡達航空、新加坡航空與國泰航空，亞洲航空持續主導全球市場。

台灣的航空公司表現亮眼，長榮雖從去年的第8名退至第12，但在細項評比中戰績輝煌，不僅榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」第1名，還包辦「全球最佳經濟艙機上餐飲」冠軍，並在「全球最佳機場服務」項目奪下第3、「最佳機艙組員」排行第5。

▲長榮航空787-9客機推出「全新豪華經濟艙」。（圖／記者李姿慧攝）

星宇航空進步神速，從去年的第34名躍升至第18，並首度獲評為五星級航空，成為今年全球進步幅度最大的航空公司。星宇在「全球最佳空服人員」名列第9，也在「全球最乾淨機艙」排名第7，整體表現受到國際肯定。

華航也展現穩定成長力道，從去年的第49名攀升至第37，在「全球最乾淨機艙」項目中也名列第11名，顯示台灣三大航空在服務與硬體品質上皆有卓越進展。

其他獎項部分，國泰航空的經濟艙被評為全球最佳，並在「全球最佳機上娛樂」稱冠；新加坡航空則橫掃「最佳空服人員」、「最佳頭等艙」與「亞洲最佳航空公司」等多項大獎。卡達航空則包辦「最佳商務艙」與「最佳商務艙貴賓室」首位。

另外，土耳其航空奪得「最佳商務艙機上餐飲」，海南航空則贏得「最佳商務艙舒適用品」；馬來西亞亞洲航空持續蟬聯「全球最佳低成本航空公司」，新加坡酷航則獲「最佳長途低成本航空公司」。

Skytrax年度榜單被譽為航空業指標，台灣航空業者在激烈的亞洲競爭市場中穩健突圍，成為旅客出國購票時的重要參考依據。