阻詐、協尋及助幼童脫困　嘉義市警局表揚好人好事警員

▲▼ 嘉義市政府警察局表揚員警好人好事 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局利用114年2月份月報時，表揚員警好人好事優良事蹟，計有積極阻止詐騙守護民眾財產、積極尋找緊急協尋對象、熱心協助幼童脫困及平安返家等10件事蹟，獲獎員警有第一分局副所長查貴誠等9人及第二分局所長陳彥良等9人，共計18位績優員警，由局長沈炳信頒發員警好人好事榮譽獎狀，表彰同仁熱心為民服務的傑出表現。

其中1件優良事蹟發生於114年1月14日，第一分局竹園派出所副所長查貴誠、警員許育誠及林建丞等3員，獲報有民眾因誤信詐騙集團假冒投資顧問的電話，謊稱掌握內線消息，可提供穩賺不賠的股票投資機會，要求該民支付新臺幣60萬元作為「保證金」或「初期投資額」，欲前往超商與詐騙集團車手進行面交，查等3員在現場埋伏，等候民眾與車手面交之際，迅速出面攔查，並緝獲取款車手1人，保護民眾財產安全，深獲該民感激。

沈局長對於同仁發揮同理心執勤之精神，保護民眾生命、財產安全，予以高度肯定，並期勉本局員警以「民眾的小事就是警察的大事」之精神自我期許，秉持著「身在公門好修行」之心態，在勤業務許可範圍內積極為民服務，使民眾感受到警察的用心，讓民眾更安心、更信賴警察，共同營造「全齡共享、世代宜居」安全健康、幸福永續的嘉義市。