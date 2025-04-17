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嘉義市警局警員陞偵查佐授階　強化刑事工作實力

▲▼ 嘉義市政府警察局16日辦理警員陞任偵查佐職務的授階儀式，由局長沈炳信親自授階，並公開表揚錄取中央警察大學114年警佐班第45期人員。 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市政府警察局16日辦理警員陞任偵查佐職務的授階儀式，由局長沈炳信親自授階，並公開表揚錄取中央警察大學114年警佐班第45期人員。 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局16日辦理警員陞任偵查佐職務的授階儀式，由局長沈炳信親自授階，並公開表揚錄取中央警察大學114年警佐班第45期人員。

沈炳信表示，本次陞任新職的偵查佐蕭浤峻、鄭羽彤、林家羽、陳昱安、許再程及陳又睿等6位同仁在工作上兢兢業業、努力付出，才能獲得陞職的機會，除肯定同仁為嘉義市治安的貢獻，並相信新血的注入必能強化刑事工作的即戰力。

▲▼ 嘉義市政府警察局16日辦理警員陞任偵查佐職務的授階儀式，由局長沈炳信親自授階，並公開表揚錄取中央警察大學114年警佐班第45期人員。 。（圖／嘉義市警局提供）
另中央警察大學114年警佐班第45期入學考試日前放榜，嘉義市政府警察局共有3位基層員警從眾多考生中脫穎而出，分別是偵查佐蘇楹嵐錄取該班期第1類、小隊長劉圳哲及偵查佐李明翰錄取該班期第3類，沈局長也特別公開表揚3位同仁積極進取的精神，並親自頒贈紀念獎牌，表示祝賀。

沈炳信說，職務的晉陞不僅是對同仁努力的肯定，也是未來責任的加重，而錄取警佐班的同仁未來結業後回到崗位，有機會成為領導幹部，除代表所有同仁予以衷心祝賀外，也期勉同仁能秉持工作熱忱，全力以赴，一同為本局各項警政業務推動繼續努力，為社會治安奉獻心力，持續為警政及人民服務。

 
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