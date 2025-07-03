傳愛！2025單車天使公益圓夢之旅　71人騎行團隊桃園啟程

▲2025單車天使公益圓夢之旅，71人騎行團隊桃園啟程。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2025單車天使公益圓夢之旅，今年邁入第13年，由桃園、嘉義、彰化5校師生及志工組成的71人騎行團隊，3日無畏酷暑，由組委會王盟仁董事長授旗給教練鄧正榮後，在領隊楊民忠老師帶領團隊從桃園楊明國中誓師出發。王盟仁衷心期望，透過活動把愛傳出去，讓孩子成為心中有愛的人。

組委會代表、迪卡爾設計開發公司王盟仁董事長指出，「單車天使」公益項目走過 13 年歷程，已幫助台灣 3600 名偏山鄉學子突破地理與資源限制，走向更廣闊的天地。單車天使的陪伴模式不僅為孩子們的內心帶來終生正向影響，更以此證明公益項目的價值在於構建可持續發展的社會服務體系。

▲百年老店龍月堂贊助沿途補給食物和兩岸交流伴手禮。（圖／記者楊淑媛攝）

他呼籲更多企業以「公益合作夥伴」身份加入，共同構建「資助-賦能-自驅」的完整生態鏈，讓偏鄉學子的 「破界之路」 走得更穩、更遠。

今年，單車天使公益圓夢之旅台灣段，騎行規劃探訪桃園楊明國中、新竹北埔國中、嘉義東石國中、彰化萬合國小、土庫國小，參與騎行的中小學生不僅能領略沿途人文地理歷史，開拓視野，培育獨立人格與溝通合作能力，還能感受不同區域學校的學習方式，體驗科技、樂器、體育、農業及舞獅等特色課程活動。

單車天使團隊將在7天內騎行台灣西濱沿線縣市，最後抵達終點站組委會企業茂林光電中壢廠，總里程500公里。台灣段的騎行結束後，台灣單車小勇士們將與四川大涼山的小勇士們齊聚上海、湖州、杭州、溫州繼續騎行，並與各地足球好手切磋球技。

單車天使神州圓夢公益之旅活動，是兩岸第一個以單車騎行為載體的體育公益活動，由楊民忠老師於2012年創立，雖然物質條件處在弱勢，但小勇士們有不服輸的拼勁，他們的精彩「騎跡」吸引了眾多對公益活動懷抱熱血的愛心企業。

單車天使組委會成員GARMIN、茂林光電、迪卡爾國際、昌益慈善基金會、翔茂集團常年提供活動支援，百年老店龍月堂贊助沿途補給食物和兩岸交流伴手禮，另外還有合川置業、伊諾華輪胎、袋子先生、桂冠食品的支持，參與活動的小勇士們無需負擔物資食宿等費用，今年長榮航空也為活動的交通費提供了團體優惠。此外，邱耀賞、蔡仲淮、陳樂樂三位老師為四川山區學生提供交通費、學習用品等支援。