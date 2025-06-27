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陸委會一個月收兩次「炸彈恐嚇」　逼撤「中共跟監蕭美琴」新聞稿

▲▼陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會再度接獲炸彈恐嚇信，信中聲稱，已於中央聯合辦公大樓放置炸彈，限陸委會在時限內撤下副總統蕭美琴於捷克遭中共危險跟監之新聞內容，否則就引爆炸彈。

陸委會27日指出，接獲電子恐嚇郵件稱於陸委會所在之中央聯合辦公大樓（北棟）放置炸彈，並稱倘時限內未撤下關於蕭副總統在捷克遭中共危險跟監之新聞內容，將予引爆。

陸委會提到，已於第一時間完成報案程序，並經會同相關單位逐層安全檢查，未發現所謂炸彈或可疑物品，全案後續將由警方偵辦處理。

陸委會嚴正譴責不法人士製造恐嚇、危害社會治安之違法行為，「對於此種違法行為，政府將會依法處理。」

事實上，陸委會已非第一次收到炸彈恐嚇信，三周前的6月4日，陸委會就收過一封恐嚇信，對方警告若舉辦「六四」相關紀念活動，就引爆炸彈。今年三月，陸委會也收過一封恐嚇信，對方要求陸委會發聲明反對法輪功及神韻藝術團，否則就要在每一層樓放炸彈並引爆。

不過，警方搜索大樓後都沒有發現炸彈，調查也發現，寄發恐嚇信的來源全是海外IP，寄件人身分有待釐清。

陸委會27日上午針對副總統蕭美琴去年3月在捷克遭跟監一事發出書面新聞稿，在新聞稿內嚴正抗議並強烈譴責中共，並要求中共立即出面說明及公開道歉。

▼副總統蕭美琴去年3月訪問捷克。（圖／翻攝自X／@Vystrcil_Milos）

▲▼我副總統當選人蕭美琴3月應捷克參議院院長韋德齊（Milos Vystrcil）邀請訪問布拉格。（圖／翻攝自X／@Vystrcil_Milos）

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