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兒子放暑假不寫作業　陸母1招讓他累到求饒：太辛苦了

記者黃翊婷／綜合報導

中國陝西省西安市一名張姓母親因為兒子暑假不願意認真寫作業，靈機一動乾脆帶著兒子一起跑外送，結果只做了幾個小時，兒子就投降喊累、太辛苦了，願意回家好好寫作業。沒想到這件事情意外掀起中國網友熱議，有人感嘆「上學已經是最開心的日子了」；也有人覺得上學才是最辛苦的，「再累的體力勞動，也沒有長期睡眠不足折磨人」。

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲張女發現兒子不肯乖乖寫作業，於是乾脆帶著他去體驗工作的辛苦。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據陸媒《荔枝新聞》報導，張女平時會兼職做外送，現在正好是暑假期間，由於兒子不願意認真寫作業，她靈機一動，乾脆帶著兒子一起跑外送，讓兒子體驗一下生活的不容易，結果只跑了幾個小時，兒子就說很累、太辛苦了，願意回家好好寫作業。

這篇報導公開之後，意外掀起中國網友多方意見討論，有網友感嘆，「上學已經是最開心的日子了」、「上學的時候想早點出來工作，出來的時候又會回憶起在學校的日子」；另一派網友則認為上學才是最辛苦的，現在的學生經常寫作業到半夜，隔天可能早上6點多就得起床，長期睡眠不足，「什麼工作有這個強度？再累的體力勞動，也沒有長期睡眠不足折磨人。」

還有網友指出，張女的兒子說想回家寫作業，可能只是不想跟著跑外送而已，「沒事，過兩天又躺了」、「他不是治好了，他只是怕送外送」。

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