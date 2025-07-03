中歐談話「歐盟反武力改變現況」　外交部：顯示對台海高度重視

▲針對歐盟反對武力改變現況，外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉表示，顯示歐盟對台海情勢的高度關注與重視。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）及中國外長王毅2日主持「第13屆歐中高階戰略對話」（The 13th EU-China Strategic Dialogue），歐盟會後聲明提及台灣時，強調歐方反對任何透過武力或脅迫手段片面改變現狀的行徑。對此，外交部發言人蕭光偉今（3日）表示，顯示歐盟對台海情勢的高度關注與重視，外交部對此表示歡迎與肯定。

卡拉斯及王毅7月2日在布魯塞爾共同主持「第13屆歐中高階戰略對話」，歐盟於會後聲明中提及台灣時，重申歐盟遵循自己的一中政策，強調歐方反對任何透過武力或脅迫手段片面改變現狀的行徑。歐盟同時也對中國的人權問題及對歐洲進行複合式威脅表達關切。

蕭光偉今日針對中國自去年5月以來3度對台進行大規模軍事演習，歐盟對外事務部均於第一時間發表聲明表達關切，強調台海和平穩定對區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性，歐盟對維護台海現狀有直接利益（a direct interest）。

蕭光偉指出，現於卡拉斯高級代表會晤中國高層時，再次提出關切，顯示歐盟對台海情勢的高度關注與重視，外交部對此表示歡迎與肯定。

蕭光偉說，外交部未來將持續強化與歐盟等理念相近夥伴的合作關係，共同捍衛自由民主價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以確保台海現狀和印太區域的和平與穩定。