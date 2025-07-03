WeTAIWAN登大阪世博！宣傳預算遭刪　楊大正、吳念真發起全民集資

▲We TAIWAN 將登陸大阪世博，但遇到宣傳預算被刪的挑戰，楊大正、吳念真則聯手發起全民集資，力挺台灣文化人。（圖／We TAIWAN提供）



記者陶本和／台北報導

2025大阪關西世博正式開展，預計可吸引超過2,800萬人次來自全球的觀眾前往參觀。對此，台灣方面雖然不能以國家名義正式參與，但在文化部與民間團隊的努力下，台灣將以文化展演行動「We TAIWAN」之名，在世博期間展開為期三週的大型展演；但是，策展團隊面臨宣傳預算被刪的挑戰，而滅火器主唱楊大正、導演吳念真則聯手發起全民集資的號召，一起力挺台灣文化人。

本次的展演集結超過35組台灣的表演藝術團體與藝術家，包括藝術報國、拚場藝術撞擊、新勝景掌中劇、移動故事屋、野孩子肢體劇場、巴雀藝術、狠劇場以及華麗邏輯、工藝大師陳景林、柯智豪等，預計在VS. (at GRAND GREEN OSAKA)、大阪市中央公會堂、童書之森中之島、中之島帶來超過140場文化演出與互動活動。

然而，在展演即將登場的此刻，策展團隊面臨一項嚴峻挑戰「原先規劃的宣傳預算，因政策調整而遭全數刪除」。導致整場展演雖有內容，卻缺乏對外溝通與曝光資源。

對此，滅火器主唱楊大正則決定號召集資行動。他表示，這些表演團體花了好幾個月準備內容，結果可能沒人知道、沒人看到；他則找來好友、導演吳念真一同響應群眾募資，號召全民共同參與這場文化外交行動。吳念真說，「不是來替體制補洞，而是用人民的力量，讓世界看見台灣」。

▲規劃設計 We TAIWAN 吉祥物 a-We 的大型氣球，於展演期間在大阪中之島重要場域升空。（圖／We TAIWAN提供）



有關這次募資計畫，將以兩大策略作為資金運用重點：分別是「升空的文化象徵」與「深入日常的電車廣告」。首先在，「升空的文化象徵」部分，將設計 We TAIWAN 吉祥物 a-We 的大型氣球，於展演期間在大阪中之島重要場域升空，成為城市文化打卡地標。

至於「深入日常的電車廣告」方面，則會於京阪電車路線張貼文化廣告與視覺設計，讓每日通勤的日本民眾與國際旅客「不經意地遇見台灣」。

▼規劃在京阪電車路線張貼文化廣告與視覺設計，讓每日通勤的日本民眾與國際旅客「不經意地遇見台灣」。（圖／We TAIWAN提供）



同時，回饋品則由知名設計師方序中團隊所設計的 a-We 為主軸，授權延伸打造的專屬回饋品。贊助者可獲得限定設計周邊商品，也能在現場感謝牆與官網列名，成為這場國民外交行動的見證人。楊大正表示，他們已經準備好內容，現在就差大家一起推一把。

We TAIWAN的集資計畫，目前已於嘖嘖群眾集資平台正式上線，正式邀請所有關心台灣文化的人，共同為這場跨國文化行動注入能量，讓世界在大阪看見台灣。

▼回饋品則由知名設計師方序中團隊所設計的 a-We 為主軸，授權延伸打造的專屬回饋品，贊助者可獲得限定設計周邊商品。（圖／We TAIWAN提供）



▼We TAIWAN 將登陸大阪世博，但遇到宣傳預算被刪的挑戰，楊大正、吳念真則聯手發起全民集資，力挺台灣文化人。（圖／We TAIWAN提供）

