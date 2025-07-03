死衛星突發強訊號　外星人打錯電話？專家解謎

記者劉邠如／綜合報導

宇宙中充滿未解的奧秘，其中「快速無線電爆（FRB）」無疑是近年天文學界最引人入勝的現象之一。它短暫卻能量驚人，讓科學家們絞盡腦汁，甚至一度懷疑這會不會是來自地外文明的「問候」。近期，澳洲天文學家團隊在分析無線電望遠鏡數據時，竟意外偵測到一顆已經「退休」的衛星發出異常訊號，再次挑動了人們對太空訊號的好奇心。中研院天文所林凱揚博士在訪談中解釋，這種現象過去並不常見。林博士也深入說明了快速電波爆（FRB）的相關研究，並提及台灣正積極建置電波陣列望遠鏡，以期在全球FRB探測領域取得新突破。

澳洲天文學家偵測到的這起廢棄衛星異常訊號，引發外界好奇。林凱揚博士指出，過去這類現象不常見，但澳洲團隊使用的廣視野陣列望遠鏡能觀測到更大的天區，因此更容易捕捉到被忽略的訊號。

林博士解釋，訊號最可能的來源是「電荷累積導致的放電」。他以靜電為例，說明衛星在軌道上會接觸帶電的太陽風粒子，累積靜電。當電荷超過臨界值時，會瞬間放電產生電波訊號，類似閃電。由於澳洲團隊的望遠鏡靈敏度極高，即使微弱的放電也能被偵測到。

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▲科學家發現死衛星發出強訊號，也再度引發天文迷對外星訊號的好奇。中研院也透露，台灣也建置陣列望遠鏡，要加入FRB神祕電波全球搜尋戰。（圖／AI示意圖）



而這次澳洲團隊是在尋找快速電波爆（FRB）時，意外發現衛星訊號。FRB是近年天文物理熱門領域，林凱揚博士也投身於此。

他解釋，FRB是「極短時間內發出的電波脈衝現象」，與中子星旋轉產生的脈衝星類似但不同。脈衝星有規律週期，被視為宇宙「時鐘」。FRB則由2023年邵逸夫獎（Shaw prize）得主Duncan Lorimer等人意外發現，來自遙遠宇宙深處，無精確週期，但能量巨大。目前，FRB確切成因仍是謎團，有多種物理機制假說爭論中。

而對於「FRB是否來自外星文明」的疑問，林凱揚博士坦言，FRB剛被發現時確有此假說。然而，隨著觀測到的FRB數量增多，且其方向和頻率並未集中於特定區域，而是廣泛分佈，外星文明假說的可能性越來越低。林博士打趣地說：「除非我們周遭到處都是外星文明，不然這個可能性就越來越低了。」

林凱揚博士透露，中研院天文所目前正與台灣大學、清華大學、中興大學以及彰化師範大學合作，推動建立電波陣列望遠鏡，目標是加入全球快速無線電爆（FRB）搜尋行列。該計畫名為 BURSTT，全名為「台灣宇宙電波爆廣角監測實驗」。

他指出，台灣的電波陣列望遠鏡設計與澳洲望遠鏡相比，能觀測到更大的天區視野，這讓台灣在偵測重複性FRB上更具潛力。由於某些FRB會重複發生但週期不規律，廣視野陣列能大幅提升捕捉機會，為解開FRB之謎提供獨特見解。

目前，台灣已建置三座陣列望遠鏡，未來將持續擴大，顯示台灣在太空科學領域的積極投入。