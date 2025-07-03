美國鬆綁對中晶片設計軟體出口限制　新思、益華恢復技術支援

▲美國取消對中晶片設計軟體出口限制。（示意圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美中貿易關係近期出現緩和跡象，美國於當地時間3日宣布解除對中國晶片設計軟體及乙烷出口的限制，顯示雙邊持續遵守先前協議，並逐步撤回各自的反制措施。業界三大EDA（晶片電子設計自動化軟體）軟體巨頭皆已恢復對中國的支援，而乙烷生產商也接獲通知，相關出口管制已取消。

根據《路透社》，新思科技（Synopsys）、益華電腦（Cadence Design Systems）與西門子（Siemens）3家EDA軟體開發商均表示，已依照美國商務部通知，恢復對中國客戶提供軟體存取及技術支援。西門子並指出，公司目前已重新啟動在中國的銷售與服務，消息公布後，其股價在隔日開盤後上漲1.7%。

美國商務部同日也向乙烷生產商發出通知，撤銷今年5月底至6月對中國施加的出口許可限制。此舉與美中在上週五達成的一項框架協議有關，該協議內容包括中國將審查出口受控項目，而美國則同步取消相關限制措施。

相關出口禁令原為美方在4月針對中國暫停稀土出口所祭出的報復手段之一。當時北京當局為回應川普政府新一波關稅措施，限制稀土及其相關磁材出口，導致汽車、航太、半導體及軍工產業供應鏈受到衝擊，並一度威脅到雙邊貿易談判的進展。

一名熟悉美國政府內部情況的消息人士向路透社透露，華府策略為「升高以降溫」，透過加碼限制措施迫使中方在稀土議題讓步。他預期，在雙方遵守協議的情況下，其他限制也將陸續取消，貿易政策將逐步回到今年2至3月的狀態。

中國官媒《新華社》4月指出，新思、益華與西門子三家公司在中國EDA市場的市占率超過7成，若長期禁止中國取得EDA軟體，勢必重創當地晶片設計產業。新思科技已通知員工，預計3個工作天內完成系統更新，以全面恢復對中國的支援。

目前尚無法確定美國是否已同步解除其他對中出口限制，包括通用電氣航空（GE Aerospace）向中國商飛（COMAC）C919客機提供噴射引擎的許可，以及核設備供應商向中國電廠輸出設備的授權等。