淨灘+獨木舟　今夏最永續的海上旅程在「後灣」

▲墾丁國家公園管理處將於7月5日與8月3日舉辦「漂游月牙灣」活動。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園管理處將於7月5日與8月3日舉辦「漂游月牙灣」活動，結合獨木舟體驗與淨灘行動，邀請民眾走進後灣海岸，實踐低碳友善旅遊。參與者將親手清理海灘廢棄物，並以零碳方式漂游賞景，守護海洋永續生態。

墾管處表示，這次活動地點位在後灣海岸，因其彎月形的天然海灣與平靜海況，成為近年最受矚目的水上活動場域之一。此次活動採網路報名制，每梯次限額20人，名額有限，歡迎有興趣的民眾盡速報名參加。

走在後灣的沙灘上，不時可見塑膠瓶蓋、漁網碎片、吸管與保麗龍。這些看似零散的垃圾，早已構成了全球性海洋污染的一環，威脅著海洋生態系，乃至珊瑚、魚類與海龜的生存，海灘上的每一片塑膠垃圾，都是海洋危機的警訊。

現場除了實地撿拾沙灘上的廢棄物，也進一步引導進行垃圾分類、紀錄與填寫國際ICC表單，透過統計資料深入了解垃圾來源，進一步反思生活習慣與消費方式。 活動亦安排微塑膠與減塑生活的環境教育講座，期望參與者能在日常生活中減少一次性塑膠使用，從源頭改變對海洋的影響。

活動亮點之一為「月牙灣獨木舟漂游」，參與者將在專業教練協助下穿戴裝備、搭乘雙人獨木舟，在碧藍海面上緩緩前行，從海上角度欣賞月牙灣的獨特海岸地景與自然生態，用不留下碳足跡的方式，親近海洋，讓這趟海上旅程既環保又充滿樂趣，適合大人與學齡兒童共同參與。

活動結束後，後灣社區活動中心將提供熱騰騰的在地風味午餐，菜色融合當地新鮮食材與漁村特色，讓每位參與者在飽餐之餘，更認識滿滿人情味的社區文化。

這活動由墾管處攜手後灣社區合作，從活動規劃、場地布置、裝備協助到餐飲服務，皆由社區居民共同參與，活動收益亦回饋社區基礎建設與永續發展，實現生態保育與地方創生的雙贏目標。

漂游月牙灣

活動日期：114年7月5日（星期六）8:30-13:30

114年8月3日（星期日）8:30-13:30

報到時間：8:15-8:30

報到地點：後灣社區活動中心

活動對象：一般大眾，四歲以上兒童(恕不接受團體報名)

人數上限：10艘船、20人(一艘獨木舟乘坐2人、可再加乘3-7歲小孩：400/人)

報名方式：網路報名，即日起至額滿為止

活動費用：1,000元 （含午餐、獨木舟、保險、導覽解說、社區回饋）