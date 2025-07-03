你不是眼光差！總愛錯人、吸爛桃花　心理學揭童年真相讓人驚呆

▲爛桃花和童年記憶有關。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

不少網友在感情討論區分享戀愛受挫的經驗，發現自己不管怎麼努力，最後總是愛上同一種類型的人，也許是忽冷忽熱、不夠在乎，甚至讓人反覆失望的對象，就算曾經立誓「下一個不要再一樣」，但到了下一段戀情，卻還是重演同樣的劇本，有網友無奈說：「好像就是吸引這種人」，這樣的狀況其實並不罕見，許多人都有「總是愛上同一種人」的狀況，這不只是眼光差，可能是童年創傷在作祟。

即使明知對方不適合自己，卻還是無法抗拒吸引力，心理學家洛莉・卡茲（Lori S. Katz, Ph.D）指出，這背後其實與我們童年時期與照顧者之間建立的「依附模式」有關。她說明，嬰兒從出生起就開始學習如何與人建立關係，而這段早期經驗會深深影響我們成年後的人際互動方式。若從小經歷被愛、被關注的感受，我們便能建立起安全的自我價值；但若經歷忽略、壓力或情感冷漠，則可能內化成「我不值得被愛」的信念，進而形成不安全依附。

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許多人在感情中反覆陷入同樣的關係模式，正是潛意識試圖「修補過去」，卻不斷重演傷害，心理學家洛莉・卡茲舉例，一名總是吸引控制慾強男友的女性瑪莉，回顧童年才發現，自己其實一直在追尋因父母疏忽而失落的陪伴與關注，雖然她欣賞父母的成功，但內心卻渴望一份真正的陪伴。當一段感情結束時，經常帶著熟悉的挫敗感離開，其實那正是「內在劇本」的重播。

卡茲強調，理解自己的關係模式，是打破惡性循環的第一步。她建議我們反思，我總是被哪些特質吸引？我對感情的期待，是不是與童年經驗有關？當我們開始察覺並理解自己的行為來源，就能逐步改寫「劇本」，朝向更健康的關係邁進，她也鼓勵大家透過日記寫下理想關係的模樣，包含如何溝通、如何被對待，藉此為自己重建一段有愛、有界線的情感關係，真正療癒內在的缺口。