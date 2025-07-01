聯結車司機帶7歲女兒拚經濟...衝破國1護欄翻落邊坡　恐怖畫面曝

▲連結車從國道沖出邊坡翻落。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導
國道1號北上272.7公里、嘉義水上路段今(1)日11時許發生車禍案件，嘉義縣消防局水上分隊獲報前往，發現是一輛聯結車撞破護欄翻落邊坡，整輛車「烏龜翻」躺在草叢中，駕駛與7歲女兒只受到輕傷。
據了解，該車駕駛為一名43歲男性，乘客則是他年僅7歲的女兒，聯結車行經國道1號北上路段時，整輛聯結車因為不明原因衝破護欄，整輛車滾落邊坡翻覆，所幸兩人都只有皮外傷、意識清楚並無大礙，並未送醫。
▲連結車從國道沖出邊坡翻落。（圖／記者翁伊森翻攝）
記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導
國道1號北上272.7公里、嘉義水上路段今(1)日11時許發生車禍案件，嘉義縣消防局水上分隊獲報前往，發現是一輛聯結車撞破護欄翻落邊坡，整輛車「烏龜翻」躺在草叢中，駕駛與7歲女兒只受到輕傷。
據了解，該車駕駛為一名43歲男性，乘客則是他年僅7歲的女兒，聯結車行經國道1號北上路段時，整輛聯結車因為不明原因衝破護欄，整輛車滾落邊坡翻覆，所幸兩人都只有皮外傷、意識清楚並無大礙，並未送醫。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響