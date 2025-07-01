聯結車司機帶7歲女兒拚經濟...衝破國1護欄翻落邊坡　恐怖畫面曝

國道10號西向2.2公里處6月30日晚間6時14分發生一起驚悚車禍，現場3輛車追撞成一團，其中一輛白車的車尾嚴重凹陷變形，及另一輛灰色轎車車頭零件也散落一地，畫面看起來相當驚悚。警方表示，事故導致4人輕傷送醫，肇事原因疑與駕駛未注意車前狀態有關，事發後交通於當天傍晚6時57分恢復正常。