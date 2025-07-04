豐原一家五口遭詐輕生！「錢還不了就不要還」律師曝1招可救

▲母（紫衣橘背心）與好友們一同參與志工活動，平常個性熱心。（圖／王家友人提供，請勿任意翻攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台中豐原發生一家五口輕生命案，疑似因短期內欠下大筆債務走上絕路，震撼社會。對此，律師王至德在粉專「法老王 - 王至德律師」痛心表示，「錢還不了就不要還了」，並強調債務可以透過更生、清算處理，呼籲民眾不要因為絕望而輕生。

他指出，目前外界傳出多種版本，有說法稱是大女兒加入代購黃金群組，用刷卡購買黃金後交給買家，再由對方負責繳交卡費並給予手續費，因看似獲利穩定，便邀全家一起加入。不料最後疑似因帳戶被列為警示帳戶導致違約，甚至傳出因此欠下500萬債務，也有媒體報導可能是遭詐騙，雖然細節仍未明，但可以確定的是一家人在短時間內背負了龐大負債。

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「我處理過至少兩三百個債務人案件，欠債從幾十萬到幾千萬都有。」王至德坦言，這些人因長期欠債，見面時往往情緒木然、苦笑以對，讓他一開始覺得債務並不難解，「還不了錢就更生、清算嘛，沒什麼大不了的。」

但隨著接觸增多，他逐漸體會到，「讓人走上絕路的，往往不是債務的數字，而是對未來的絕望感。」他說，許多人是短時間內失去了原本擁有的一切，包括車子、房子與安定的生活，突然間要面對巨變與無解的困境，那種無助與絕望才是真正致命的壓力來源。

他不厭其煩重申，「如果你正被債務逼到無路可走，請不要想不開，錢還不了就不要還了。」他指出，有很多欠下幾百萬、上千萬的人依然活得好好的，只要透過法律途徑申請更生、清算，就能找到出口，「雖然生活不會立刻變好，但債務是可以處理的。」

貼文最後，他曬出一張由當年首位完成更生程序的當事人寫給他的卡片，感性表示「她應該已經履行完方案，展開新生活了。她可以，你們也可以。答應我，不要想不開，好嗎？」