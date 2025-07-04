咖啡廳老闆不滿媽偏心哥！水果刀刺死她　「猶如綠魔鬼」判囚15年

▲台中北屯去年一起咖啡廳命案，許男今日被依殺人罪判處15年。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市去年某咖啡廳發生命案，許姓老闆與媽媽莊女發生口角，持刀刺死母親。許男控訴媽媽長期較為疼愛哥哥，但遭哥哥當庭駁斥，揭露媽媽早就準備好房子跟財產要供弟弟度過餘生，並沒有偏心。台中地院今日宣判，依殺人罪判處許男15年刑期，可上訴。

台中市北屯區崇德六路一間咖啡廳兼自宅去年4月發生命案，許男與母親因為數位電視卡頓發生口角，莊女質疑兒子踢到網路線、WiFi異常，導致電視不能正常收看，母子吵架後，許男持7公分朝水果刀刺向母親，造成許母胸腹部重傷死亡，被依殺人罪起訴，案件原訂由國民法官審理，地院裁定改採通常程序審理。

▲許男當時因為數位電視訊號問題，跟媽媽吵架。（圖／ETtoday資料照）



台中地院先前審理時，許父出庭作證稱，當下看見兒子臉色青綠，猶如惡魔，受到驚嚇，但也坦言太太較為強勢，當天堅持要趕兒子出門。許男則說，「我只是想把答應要給客人的豆子烘好，希望媽媽給我3天找房子」。根據許父、證人的說法，許家兩兄弟，哥哥較為優秀，行兇的弟弟也認為媽媽較疼愛哥哥，長久下來才引發殺機。

許兄出庭時則說，媽媽是否會「偏心」？偏心很主觀，覺得媽媽才對弟弟偏心，為他操碎了心，弟弟曾輕生被救回，仍情緒不佳，媽媽說「要陪死，到陰間去照顧弟弟」這句話讓自己傷心不已。後來媽媽仍擔心弟弟，要弟弟住在老家，就怕弟弟輕生救不了他，「這樣媽媽比較偏心誰？」

許兄激動落淚說，「我只是一個比較不用讓媽媽操心的孩子，比較自主，偏心在我身上不適用。事發前，媽媽曾說因為幫我出了1000萬頭期款，要給弟弟一間房子，並要留500萬給我，當作弟弟未來的生活費，要我每月給弟弟3萬，不要把父母的愛當成偏心。」

合議庭審理後，於今日上午9時30分宣判，依殺人罪判處許男15年刑期，可上訴。