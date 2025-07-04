豐原5口遭詐亡！大女兒FB最後PO文停在去年　網友哀悼：一路好走

記者黃翊婷／綜合報導

台中市豐原區王姓一家5口疑似落入代購黃金的詐騙陷阱，最終選擇走上絕路，引發社會關注。王家5人平時生活低調，大女兒的臉書公開貼文停留在2024年9月，內容是幫做團購的妹妹宣傳，可見一家人感情融洽，沒想到如今卻發生這樣的憾事。部分網友在大女兒的文章底下留言哀悼，「一路好走」、「善良的一家人，要跟菩薩去西方喔」。

▲王家5人2日被發現陳屍家中。（圖／記者許權毅攝）

警方調查認為，該案的導火線可能與大女兒遭遇投資詐騙有關，王家自5月起疑似受到黃金投資陷阱詐騙，大女兒透過在豐原開美容院的同學介紹，以刷卡購買黃金的方式參與代購，每次刷卡15萬元就可以獲得數千元佣金，後來對方遲遲沒有繳清卡費，導致王家的帳戶被列為警示帳戶，還遭指控違約，被要求償還500萬元，連房屋、汽車都陸續抵押典當。

▲王家人事發之前曾向市議員求助，後來又改口稱誤會，最後竟發生這樣的憾事。（圖／記者鄧木卿攝、市議員謝志忠提供）

本月2日因王家小兒子連續多日未到工廠上班，同事打電話也聯絡不上人，於是前往王家查看，赫然發現一家5人竟已陳屍家中。經檢警初步調查，目前排除外力介入，王家5人疑似因為財務壓力才會走上絕路。

據了解，王家5人平時生活低調，大女兒在社群平台上較為活躍，但臉書最後一篇公開PO文停留在2024年9月，內容是支持妹妹團購的事業；她的香氛工作室IG在今年5月26日之後便沒有更新，當時她預告要在6月與朋友前往市集擺攤，沒想到7月就傳來離世的消息。

▲網友在王家大女兒的臉書留言哀悼。（圖／翻攝自當事人臉書）

案發之後，有部分網友湧入大女兒的臉書留言哀悼，「一路好走」、「善良的一家人，要跟菩薩去西方喔」、「善良的你們隨著佛菩薩走，放下世間一切執著，願你們早日成佛，南無阿彌陀佛」。

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