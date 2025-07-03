愛女韓國出道專輯首週僅賣「65張」　小瀋陽：我們家風不看成績　

▲小瀋陽愛女沈佳潤發行個人首張專輯，成績不甚理想。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

小瀋陽愛女「沈佳潤」近日在韓國出道，以「KPopsolo」歌手身份發行個人第一張迷你專輯《Never Afraid》。然而，這張迷你專輯銷量卻十分慘淡，首週僅賣出「65」張，引起外界熱議。對此

，小瀋陽昨（2）日發文力挺稱，我們家一貫家風就是不看成績，只要努力會越來越好的。

《杭州日報》報導，6月19日，沈佳潤發佈首張迷你專輯《Never Afraid》，共包含4首單曲，並公開主打曲《Freeze！》MV。搜索發現，沈佳潤的首發專輯實體版已在微信小程序開售，售價73元（人民幣，下同），運費26元起。

專輯發行一週後，陸媒傳出其專輯僅售出65張，成績單並不亮眼。對此，小瀋陽特別發文澄清指，

「到目前大概（賣出）千張專輯。我們感受到的不是冷而是滿滿的愛，特別暖，感恩，感謝這麼一段時間大家對沈佳潤的喜愛和支持還有包容。」

小瀋陽強調，「我們家一貫的家風就是不看成績，哈哈，只要努力了，一定會越來越好的。馬上就要準備第二張專輯了，你們還會看到全新疊滿buff的小姑娘，她不會讓喜歡她的人失望的。」

此前，沈佳潤曾被酸民毒舌評論為「最醜星二代」，她在19歲時選擇用行動打破外界觀點，於6月19日以藝名「NINA」正式在韓國出道，成為BNB MUSIC旗下首位SOLO藝人。