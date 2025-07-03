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李在明首開記者會！認關稅談判難、打房只是前菜　盼重啟與北韓對話

▲▼南韓總統李在明3日上午在青瓦台迎賓館召開「就職30天」記者會，由總統秘書室發言人姜由楨主持。（圖／路透）

▲南韓總統李在明3日上午在青瓦台迎賓館召開「就職30天」記者會，由總統秘書室發言人姜由楨主持。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（3）日在青瓦台迎賓館首度舉行就職滿30天記者會，開放現場國內外記者提問，記者會長達2個小時。他表示，上任後已啟動「民生經濟非常對策小組」、迅速提出並通過30.5兆韓元的追加預算案，恢復經濟發展、紓解民困。他強調，上任後出席七大工業國組織（G7）峰會，對外宣示「民主韓國回歸」，全面重啟外交。

同時，李在明也指出，他上任後便中止邊境心戰廣播、向北韓（朝鮮）釋出和平訊號，展開和平對話前哨工作，而北韓也跟著中止噪音廣播，使南韓邊境居民能夠一夜好眠。李在明強調，未來將在堅實國防基礎上，強化韓美同盟並發展韓日兩國合作，重建區域穩定。

▲▼南韓總統李在明3日上午在青瓦台迎賓館召開「就職30天」記者會，由總統秘書室發言人姜由楨主持。（圖／路透）

▲▼總統秘書室發言人姜由楨主持記者會，開放國內外與地區媒體記者針對各種層面的議題提問。（圖／路透）

▲▼南韓總統李在明3日上午在青瓦台迎賓館召開「就職30天」記者會，由總統秘書室發言人姜由楨主持。（圖／路透）

　＊對美關稅協商難度高

李在明坦言，對美關稅協商「並不容易」，雙方正努力促成互利結果，但截至目前彼此訴求尚未完全釐清。他指出，「是否能於7月8日協商期限前完成，目前無法斷言」，並強調此案具高度敏感性，對外透露過多恐影響談判進程、帶來負面結果，「但我向國民保證，正全力以赴，爭取最佳結果」。

　＊房市政策強硬轉向　釋放「打炒房」與區域均衡訊號

對於近期房價問題，李在明直言政府新推出的首都圈6億韓元房貸限制「只是開始」，未來還有更多「供給擴大」與「需求抑制」方案將陸續登場。他強調，現有新市鎮（新都市）計畫將加速執行，也將活化既有土地與建設資源，提高開發效率。

李在明警告，投機性需求正在嚴重擾亂市場秩序，政府有意引導資金轉向金融市場，促進資本市場發展。他指出，「首都圈人口過度集中已到臨界點」，政府將強力推動地方均衡發展，抑制地方人口流失與房價泡沫共存的惡性循環。

▲▼南韓總統李在明3日上午在青瓦台迎賓館召開「就職30天」記者會，由總統秘書室發言人姜由楨主持。（圖／路透）▲▼南韓總統李在明3日上午在青瓦台迎賓館召開「就職30天」記者會，由總統秘書室發言人姜由楨主持。（圖／路透）

　＊南北韓關係是否回溫　韓美日同盟架構穩固

面對韓半島（朝鮮半島）情勢，李在明強調「和平是經濟發展的起點」，南韓率先停止對北韓心戰廣播，北韓迅速採取回應，證明「和平正循環」有可能重新啟動。他承諾，將除請兩韓溝通與協商，「即便處於對立，也不放棄對話與合作的可能性」。

在對外關係方面，李在明強調以堅若磐石的韓美同盟做為支撐，並積極修復與日本的實質合作關係，打造務實外交。他表示，「南韓國防實力為全球第5，國防預算為北韓GDP的1.4倍，具備談判底氣」，將持續強化與美日同盟合作，同時推進與中俄的穩定關係，實現「以國家利益為中心」的外交格局。

　＊以民為本、強化溝通　李在明承諾打造「共融」政府

李在明在會中重申「國民是主體」，未來施政將強化直接溝通、制度化民意反映。他強調，不會依政治光譜用人，「融合不同意見，才能打造穩固治理體系」，並承諾持續推進司法、權力機構等改革，打造「國民信任的透明政府」。

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