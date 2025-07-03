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她匯608萬到可疑帳戶　12人輪流勸說被冷回一句

中國一名婦女匯款608萬後，12人輪流6次勸說，也無法讓婦女回心轉意；示意圖。（Pixabay／Image by svetjekolem）

▲中國一名婦女匯款608萬後，12人輪流6次勸說，也無法讓婦女回心轉意；示意圖。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

中國上海普陀反詐中心接獲有婦女轉帳608萬元到可疑帳戶，警方與記者等12人6次接力勸說，但她屢次顧左右而言他，說了不同版本的故事，但婦女仍執迷不悟，最後還說出希望警方不要管她的事情，只要等2個月就能證明一切。最後警方只能持續凍住她的帳戶，並提醒周邊人不要借錢給她。

據中國媒體《新聞晨報》報導，上海普陀反詐中心5月21日接獲，1名劉姓婦女將150萬元人民幣（約新台幣608萬元）透過網路轉帳到一個可疑帳號，警察與反詐志工兼記者上門時，劉婦並不在家，其丈夫也對警方表達抗拒，經過10多分鐘溝通，他才願意幫打電話給劉婦，結果一轉頭，劉婦就從家中出現了。

警方隨即向劉婦核實款項去向，她堅稱把錢借給親戚，但不願當著警察的面聯繫所謂的「親戚」，也拒絕出示相關的借錢聊天紀錄。就在警方帶劉婦前往派出所繼續勸導的路上，她向記者聊天時又講出另一個版本的故事，該筆錢是借給她認識十幾年的好姐妹，首次勸說在苦勸1個多小時後最終還是以失敗告終。

警方並未放棄，在打聽劉婦的家庭狀況後，得知她有智能障礙的兒子需要她照顧，家中還有1名90多歲的長輩需要贍養，而150萬元人民幣是她從股票帳戶提取的全部積蓄。警方調查發現，150萬元人民幣並未進入個人帳戶，而是轉到一家網路科技公司的企業帳戶。在第二波交流中，警方也陸續發現有若干矛盾處。

警方直指，劉婦一下聲稱是給外地小姐妹緊急買房用，一下又稱是借給別人做生意。警方與劉婦第二波交流又持續了3個小時，但劉婦始終不願說清真相，在了解到她有2部手機後，但劉不願給警方查看，直至晚間她才主動給警方看手機。警方發現劉婦有很多投資朋友，但一碰到關鍵資訊，劉婦就會逕自拿回手機並刪除。

5天後，警方又發現劉婦名下多一筆35萬元人民幣（約新台幣142萬元）的款項，對方聲稱是向妹夫借的。警察再次上門後，劉婦的丈夫透露，她很早就出門，且最近經查早出晚歸見不到人，手機也關機。警方持續聯絡了2個小時後才找到她，並約定隔日上午在派出所見面。

隔日，劉婦在派出所告訴記者，150萬元人民幣都已轉出去了，沒什麼好說的，且手機關機很正常，根本不用擔心。不過劉婦願意前往派出所，是因為希望警方幫她解凍帳戶，因為她剛到手的35萬元人民幣已被警方凍結，無法繼續轉帳。劉婦還稱，希望警方不要管她的事情，只要等2個月就能證明一切。

至此之後，無論警方、記者或居委會工作人員怎麼勸說，劉婦都始終沉默不語。事後，警方認為，或許劉婦已經意識到自己被騙，也不願意承認，因此警方只能透過家屬與居委會聯繫，提醒他們別再借錢給劉婦。對此，其他網友紛紛稱「有些是不可強求，只希望萬一出事後不要怨天尤人」「其中最困難的事之一，就是叫醒一個正在做發財夢的人」。


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