　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

改裝車競速燒胎擾民！蘆洲警強力掃蕩　車行查獲無牌拼裝車

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局針對夜間改裝車輛蛇行競速、危險駕駛擾亂交通秩序等亂象，日前組成專案小組展開強力掃蕩行動。警方運用監視器畫面與大數據分析，鎖定非法改裝車輛活動熱區及涉案車行，上個月（6月）29日持搜索票前往新莊一處車行，當場查獲紅色無牌拼裝車一輛，並逮捕危險駕駛的廖姓男子，依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▼監視器拍下競速過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下競速過程，警方循線找到改裝車的車行，查扣拼裝機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，近期深夜時段，五股、八里等地頻傳改裝車輛集結，有競速與燒胎等行為，不僅造成交通安全隱憂，更嚴重干擾當地居民生活安寧。由於部分車輛見警即逃，增加取締難度，警方遂由交通組、偵查隊、勤務中心及交通分隊等單位成立專案小組，啟動「獵影戰術」，結合監控影像與民眾報案資訊，成功鎖定不法據點。

警方在搜索行動中發現，一輛紅色拼裝無牌車曾涉多起危駕案件，當場查扣作為犯罪工具，並依《道路交通管理處罰條例》第12條規定報請沒入。廖姓男子則坦承危駕行為，全案依法移送偵辦。

此外，警方也針對轄內從事非法改裝的車行進行聯合稽查。自5月23日至6月17日止，已查察7處車行，共查獲商業登記與稅籍地不符1件、無登記經營1件、疑似違章建物2處；依《廢棄物清理法》裁罰4件；查扣未登記改裝排氣管17件，違規停車與占用道路作業13件，並查獲1件失竊註記機車引擎殼。

警方強調，將持續推動「查車、查人、查車行」三向併行策略，透過科技執法與跨單位合作，加強夜間巡查及強勢執法，斬斷危駕與非法改裝亂源，守護市民交通安全與社區安寧。

▼警方循線找到改裝車的車行 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下競速過程，警方循線找到改裝車的車行，查扣拼裝機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方循線找到改裝車的車行，查扣拼裝機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下競速過程，警方循線找到改裝車的車行，查扣拼裝機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／又有韭菜翻車！爆1060萬違約交割
快訊／「淫魔郵差」偷拍70女私密片　被解雇
地震狂搖900次！日本氣象廳示警
陳沂無預警「道歉炎亞綸」　親上火線揭原因
街頭槍響！　寸頭包手男當場遭壓制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹科男凌晨進公司「機房內身亡」！留下2幼女　妻認屍崩潰

彰化139縣道這根測速半年抓3811件！「超速王」飆148km重罰3.6萬

台東傳槍響！寸頭包手男拒檢「警匪街頭追逐」　趴地遭壓制畫面曝

改裝車競速燒胎擾民！蘆洲警強力掃蕩　車行查獲無牌拼裝車

救護車撞死騎士！相驗死因顱骨出血　肇事23歲無照駕駛正面曝光

台中男「觀察燈光半年」帶刀進屋強盜　女遭束帶控制勒索30萬

北檢查黃國昌「偵訊示範帶」　張啓楷作證：檢察官說不能講

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓全面燃燒16小時　財損初估2億

阿北機車載工業電扇「車牌消失」超扯畫面曝　台南警說話了

6男「破麻」辱女同學還性騷導師　黑板寫網路哏「大展洪圖」還錯字

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

竹科男凌晨進公司「機房內身亡」！留下2幼女　妻認屍崩潰

彰化139縣道這根測速半年抓3811件！「超速王」飆148km重罰3.6萬

台東傳槍響！寸頭包手男拒檢「警匪街頭追逐」　趴地遭壓制畫面曝

改裝車競速燒胎擾民！蘆洲警強力掃蕩　車行查獲無牌拼裝車

救護車撞死騎士！相驗死因顱骨出血　肇事23歲無照駕駛正面曝光

台中男「觀察燈光半年」帶刀進屋強盜　女遭束帶控制勒索30萬

北檢查黃國昌「偵訊示範帶」　張啓楷作證：檢察官說不能講

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓全面燃燒16小時　財損初估2億

阿北機車載工業電扇「車牌消失」超扯畫面曝　台南警說話了

6男「破麻」辱女同學還性騷導師　黑板寫網路哏「大展洪圖」還錯字

竹科男凌晨進公司「機房內身亡」！留下2幼女　妻認屍崩潰

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期　一句話讓醫差點當場吐血

高爾宣踩adidas新跑鞋「不讓你休息」　被朋友騙去比三鐵愛上跑步

台東欣豐食品豆腐工廠排放水質超標　最重罰300萬

記得儲水！桃園楊梅區12個里7/8停水20小時

韭菜玩半導體股又翻車！　英特磊爆1060萬違約交割

45歲退伍軍官膝傷上下樓梯成困難　半月軟骨移植重拾運動人生

世大運中華男籃旗開得勝　佛光盃首秀狂宰日本41分

64歲翁「葬禮前夕復活」！　醫認疏失：施工太吵干擾聽診

「淫魔郵差」偷拍70女私密片　中華郵政今解除勞動契約

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

社會熱門新聞

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

物流司機抽菸釀禍！竹縣工業大樓燒掉2億

仙塔律師遭爆出沒飯局　同業評價兩極

施工未放交通錐　工人遭輾送醫不治

快訊／新竹警值班時間未現身！同仁破門赫見倒地已死亡

仙塔律師涉詐「2張限動」被挖出　網酸不意外了

紀寶如兒揮刀傷人！警意外破獲毒品分裝場

女同事偷吃人夫！午休奔摩鐵開房

獨／髮妻墜樓亡成永別　彭振聲後悔來台北

即／美沙冬治療毒癮後談判　男慘被刺死！

即／仙塔律師發345字聲明　對擔憂粉絲道歉

正妹面試被帶去墾丁性侵　老闆賠140萬換免囚

少婦深夜抱7月嬰KTV歡唱　回警「再唱一下就走」

更多熱門

相關新聞

快訊／新北蘆洲公寓火警！屋主遭熱氣灼傷送醫

快訊／新北蘆洲公寓火警！屋主遭熱氣灼傷送醫

新北市蘆洲區今（2）日上午8時51分許發生火警，中山一路一棟5層樓RC結構公寓頂樓加蓋鐵皮屋冒出濃煙，男性屋主(59歲)急忙自行滅火，卻不慎遭熱氣灼傷，所幸意識清醒，送往新光醫院救治。

即／蘆洲鐵皮風管工廠陷火海！消防局籲緊閉門窗

即／蘆洲鐵皮風管工廠陷火海！消防局籲緊閉門窗

宏匯廣場改裝20間新品牌進駐

宏匯廣場改裝20間新品牌進駐

「靜桃專案」取締改裝噪音車累犯近5成

「靜桃專案」取締改裝噪音車累犯近5成

凱迪拉克霸氣休旅變破千匹公路飛彈

凱迪拉克霸氣休旅變破千匹公路飛彈

關鍵字：

蘆洲改裝危險駕駛

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

鄧佳華「模特兒女友」IG有陪酒片　網友覺得眼熟

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面