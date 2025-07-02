改裝車競速燒胎擾民！蘆洲警強力掃蕩　車行查獲無牌拼裝車

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局針對夜間改裝車輛蛇行競速、危險駕駛擾亂交通秩序等亂象，日前組成專案小組展開強力掃蕩行動。警方運用監視器畫面與大數據分析，鎖定非法改裝車輛活動熱區及涉案車行，上個月（6月）29日持搜索票前往新莊一處車行，當場查獲紅色無牌拼裝車一輛，並逮捕危險駕駛的廖姓男子，依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▼監視器拍下競速過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，近期深夜時段，五股、八里等地頻傳改裝車輛集結，有競速與燒胎等行為，不僅造成交通安全隱憂，更嚴重干擾當地居民生活安寧。由於部分車輛見警即逃，增加取締難度，警方遂由交通組、偵查隊、勤務中心及交通分隊等單位成立專案小組，啟動「獵影戰術」，結合監控影像與民眾報案資訊，成功鎖定不法據點。

警方在搜索行動中發現，一輛紅色拼裝無牌車曾涉多起危駕案件，當場查扣作為犯罪工具，並依《道路交通管理處罰條例》第12條規定報請沒入。廖姓男子則坦承危駕行為，全案依法移送偵辦。

此外，警方也針對轄內從事非法改裝的車行進行聯合稽查。自5月23日至6月17日止，已查察7處車行，共查獲商業登記與稅籍地不符1件、無登記經營1件、疑似違章建物2處；依《廢棄物清理法》裁罰4件；查扣未登記改裝排氣管17件，違規停車與占用道路作業13件，並查獲1件失竊註記機車引擎殼。

警方強調，將持續推動「查車、查人、查車行」三向併行策略，透過科技執法與跨單位合作，加強夜間巡查及強勢執法，斬斷危駕與非法改裝亂源，守護市民交通安全與社區安寧。

▼警方循線找到改裝車的車行 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方循線找到改裝車的車行，查扣拼裝機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）