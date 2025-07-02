北檢查黃國昌「偵訊示範帶」　張啓楷作證：檢察官說不能講

記者劉昌松／台北報導

民眾黨立委黃國昌日前播放1段疑似京華城案的偵訊錄音，事後稱只是「示範帶」，但內容透露出受訊問被告「朱將軍」，且對話疑遭剪接，台北地檢署根據民眾檢舉，分案調查音檔來源與真實性，2日以證人身分，傳喚曾對此事公開發言的立委張啓楷出庭釐清。

▲立委張啓楷為黃國昌播放「偵訊示範帶」案出庭作證。（圖／記者劉昌松翻攝）

張啓楷接受1個多小時庭訊後，面對媒體詢問僅表示：「今天來當證人，希望今天來，對於導正檢察官的不正訊問是有幫助的，也希望偵查不公開，今天的內容不能講，檢察官有交代」，「檢察官就說不能講，你們還一直問。」

黃國昌6月16日在立法院司法法制委員會中，為了質詢檢察官問案態度等議題，公開播放疑似偵訊錄音檔後，張啓楷接著爆料，已將柯文哲案檢察官訊問光碟仔仔細細聽了好幾次，「今天我們先播放了朱亞虎的部分，大家可以聽得出來，檢察官訊問的時候，非常鴨霸、高高在上，甚至很囂張」、「民眾黨這段時間會將錄音檔陸續公布」。

由於黃國昌聲稱的「示範帶」內容疑似變造不公開的偵查庭訊內容，民進黨立委王義川當面向法務部長鄭銘謙告發黃國昌涉嫌偽造文書，北檢也接獲民眾檢舉，分他字案偵辦。張啓楷受訪表示，檢方辦案過程涉及不正訊問，法院庭上的光碟內容清清楚楚，媒體跟電視都報過好幾次，親綠媒體現在卻刻意忽略，「吳思瑤跟民進黨的這些側翼，還沒注意到你們中計了嗎？你們都蠢到爆。」