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社會 社會焦點 保障人權

紀寶如兒揮刀傷人！警意外破獲毒品分裝場　夫妻都染毒

記者張君豪／台北報導

資深藝人紀寶如與余天胞弟余龍所生的次子余彥鋒（38歲、有毒品前科），過去曾因吸毒遭母親大義滅親報警移送勒戒，如今再因傷害案、警方上門查緝時發現其住處竟是毒品分裝工廠！6月2日晚間，北市文山二警方獲報，羅斯福路一處民宅發生傷害案件，警方到場發現，余彥鋒與吳姓妻子爆發激烈口角，當時在場友人陳男勸架，卻遭余持水果刀刺傷手臂與背部，警方發動搜索在屋內查獲大量毒品，余男與妻子吳女坦承施用，警方依殺人未遂與毒品罪嫌移送法辦。

▲藝人紀寶如親兒余彥鋒因吸毒砍傷友人遭警方意外破獲毒品分裝工廠。（圖／記者張君豪翻攝）

藝人紀寶如親兒余彥鋒因吸毒砍傷友人，警方意外破獲毒品分裝工廠。（圖／記者張君豪翻攝，下同）


▲藝人紀寶如親兒余彥鋒因吸毒砍傷友人遭警方意外破獲毒品分裝工廠。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示：員警獲報到場，先將受傷的陳男送醫救治，所幸陳男無生命危險。在場的張姓女子神情異常，經盤查從其身上查獲毒咖啡包、新興毒品哈密瓜錠、安非他命與俗稱喪屍煙彈的依托咪酯製品等多樣毒品。張女供稱，該批毒品是向余男之妻吳女購得。

警方報請北院開立搜索票，對余男夫妻住所展開搜索，當場查獲包括依托咪酯粉末2包、喪屍煙彈5顆、煙油3瓶、安非他命10包、卡西酮2包、愷他命1包、空煙彈41個、煙彈頭塞91個、哈密瓜錠157顆、果汁粉1瓶，以及電子磅秤、封口機與分裝袋等證物。

▲藝人紀寶如親兒余彥鋒因吸毒砍傷友人遭警方意外破獲毒品分裝工廠。（圖／記者張君豪翻攝）

警方搜索過程中余男返家，正好被警員逮捕，他與吳女雖否認販毒，卻坦承上述毒品皆為其所有。警方表示：余彥鋒、吳女皆有吸食毒品紀錄，精神狀況不穩定，鄰居常聽聞兩人深夜吵鬧有多次報警紀錄。

這對夫妻至少涉入2起毒品案件，去年8月底，新北警方曾於余身上查獲7公克安非他命；今年2月，吳女更因毒駕上路遭警方查辦。余彥鋒過去長期染毒，2010年曾遭母親紀寶如大義滅親報警逮捕，遭判勒戒並入獄2年8月。服刑出獄後，母子重修舊好，余男曾在母親任職的公益團體「台灣優質生命協會」擔任志工，期間也曾與藝人湘瑩交往，分手後與吳姓女子結婚。

▲藝人紀寶如親兒余彥鋒因吸毒砍傷友人遭警方意外破獲毒品分裝工廠。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，對暴力與毒品犯罪絕不寬貸，將持續追查毒品來源，溯源打擊整體供應鏈，避免大量毒品流入市面。

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