紀寶如兒揮刀傷人！警意外破獲毒品分裝場　夫妻都染毒

記者張君豪／台北報導

資深藝人紀寶如與余天胞弟余龍所生的次子余彥鋒（38歲、有毒品前科），過去曾因吸毒遭母親大義滅親報警移送勒戒，如今再因傷害案、警方上門查緝時發現其住處竟是毒品分裝工廠！6月2日晚間，北市文山二警方獲報，羅斯福路一處民宅發生傷害案件，警方到場發現，余彥鋒與吳姓妻子爆發激烈口角，當時在場友人陳男勸架，卻遭余持水果刀刺傷手臂與背部，警方發動搜索在屋內查獲大量毒品，余男與妻子吳女坦承施用，警方依殺人未遂與毒品罪嫌移送法辦。

▲藝人紀寶如親兒余彥鋒因吸毒砍傷友人，警方意外破獲毒品分裝工廠。（圖／記者張君豪翻攝，下同）







文山二警方表示：員警獲報到場，先將受傷的陳男送醫救治，所幸陳男無生命危險。在場的張姓女子神情異常，經盤查從其身上查獲毒咖啡包、新興毒品哈密瓜錠、安非他命與俗稱喪屍煙彈的依托咪酯製品等多樣毒品。張女供稱，該批毒品是向余男之妻吳女購得。



警方報請北院開立搜索票，對余男夫妻住所展開搜索，當場查獲包括依托咪酯粉末2包、喪屍煙彈5顆、煙油3瓶、安非他命10包、卡西酮2包、愷他命1包、空煙彈41個、煙彈頭塞91個、哈密瓜錠157顆、果汁粉1瓶，以及電子磅秤、封口機與分裝袋等證物。





警方搜索過程中余男返家，正好被警員逮捕，他與吳女雖否認販毒，卻坦承上述毒品皆為其所有。警方表示：余彥鋒、吳女皆有吸食毒品紀錄，精神狀況不穩定，鄰居常聽聞兩人深夜吵鬧有多次報警紀錄。

這對夫妻至少涉入2起毒品案件，去年8月底，新北警方曾於余身上查獲7公克安非他命；今年2月，吳女更因毒駕上路遭警方查辦。余彥鋒過去長期染毒，2010年曾遭母親紀寶如大義滅親報警逮捕，遭判勒戒並入獄2年8月。服刑出獄後，母子重修舊好，余男曾在母親任職的公益團體「台灣優質生命協會」擔任志工，期間也曾與藝人湘瑩交往，分手後與吳姓女子結婚。







警方表示，對暴力與毒品犯罪絕不寬貸，將持續追查毒品來源，溯源打擊整體供應鏈，避免大量毒品流入市面。

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