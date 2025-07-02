女上海生活2個月！食衣住行「一毛錢沒花」　神扯手法曝光

▲上海。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

中國上海普陀警方曾於4月24日逮捕一名黃姓女子，黃女從2月18日抵達上海至落網為止，靠著投機取巧與騙術，不花一分錢解決了衣食住行，還涉足美容項目，堪稱是「零元生活」的荒謬範例。

根據《瀟湘晨報》報導指出，黃女初到上海時身穿一件輕薄風衣、手提一只名牌托特包，但那些衣物是黃女利用服飾店提供的無理由退換貨政策，頻繁更換衣服，靠這招度過整個春季。據警方調查，她至少換穿了十多套服裝，卻沒在任何一間店鋪留下實際支出。

為了節省住宿費用，黃女的手法更是別出心裁。她交替入住賓館與洗浴中心，後者成為她偏好的落腳處。每次住宿後，她總會挑出房間內有蟲、床單不潔，搓澡時搓破皮膚等理由，要求店家免單。

倘若對方拒絕，黃女就主動鬧到派出所，試圖藉由調解達成目的。甚至在遭警方否決其不合理要求後，反過來連派出所也一併投訴。

後續警方在黃女的行李中查獲一盒死蟋蟀，據稱是黃女特地從花鳥市場購得，打算用來偽造投訴現場。有趣的是，警方調查其洗浴中心消費紀錄時發現，她三次消費中，有兩次是由不同男子埋單。

衣住之外，黃女對交通費也不願付出分毫。她完全不搭乘大眾運輸，出行全靠叫車軟體，卻從未支付過一筆費用。

警方從黃女的手機簡訊中，發現多封催繳通知，每趟行程結束，她就找理由投訴司機，藉此逃避付款。她更使用兩個手機號碼，下載市面上所有熱門與冷門的打車App，反覆搭配使用，將拖欠款項的時間延長到極致。

吃飯方面，黃女主要是透過平台頻繁訂購外送，然後以「菜糊了」「雞毛沒清」等理由對商家提出投訴，迫使對方退款。商家為避免差評，只能忍痛吞下損失。

黃女還嘗試將這些手法延伸到美容領域。她在完成一項美睫服務後，聲稱眼睛不適拒絕付款，店家提議免費卸除或調整，她皆不接受，最終店家選擇退回299元的服務費，並卸除剛種好的睫毛。

黃女自供稱，她最初確實曾在賓館遇到過蟲害，當時飯店主動免除費用並送她一張卡，讓她首次感受到「白嫖」的快感，自此一發不可收拾。

警方表示，她在接連對店家提出免單要求、妨礙營業後，行為已構成尋釁滋事，目前已對她依法採取刑事強制措施。

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