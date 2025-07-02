真森林系！高雄阿姨騎車載「超巨盆栽」　網諷：停紅燈自備樹蔭

記者賴文萱／高雄報導

真森林系！近日一段影片在網路上掀起熱烈討論，只見高雄一名女騎士騎著機車，車上載著一大盆茂密的盆栽，植栽的枝葉完全遮擋了她的前方視線，誇張舉動讓拍下畫面的女網友直呼「阿姨妳這樣最好看得到！」對此，警方表示，女騎士行為已違規，後續將依法開罰。

▲高雄阿姨騎車載「超巨盆栽」上路。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的監視器畫面，只見一輛機車在路上行駛，但機車腳踏墊載著的盆栽相當巨大，加上枝葉繁密，幾乎遮擋了視野。女網友一邊錄下影片，一邊在影片中直呼，「讓你們看看森林系，阿姨妳這樣最好看得到！」

▲高雄阿姨騎車載「超巨盆栽」，網看傻：停紅燈免找樹蔭。（圖／記者賴文萱翻攝）

不少網友看了畫面留言稱，「這掩護做得很好，打仗不用擔心他」、「阿姨要確捏！旁邊路人都要嚇死了」、「夠森林」、「這個偽裝術有到位」、「停紅綠燈不用找樹蔭」、「沒有樹蔭我只好帶樹出門」。

經警方檢視影片，依道路交通安全規則第122條1項2款規定，自行車附載物品高度不得超過肩膀。影片中駕駛人行為顯已違反規定，將依道路交通管理處罰條例第76條1項2款規定，裝載貨物超出車身一定限制，處駕駛人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。