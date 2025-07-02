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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共和黨主席涉收中資造勢判2年　內政部：若危害國安將聲請解散

▲▼為配合「2025城鎮韌性演習」及「國家團結月」系列活動，內政部警政署特別規劃「守護之盾－防空避難體驗特展」，今（2日）起至7月30日止於臺北捷運西門站大廳層（5號出口側廣場）正式展開。行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳親臨開幕儀式。（圖／內政部提供）

▲內政部長劉世芳。（圖／內政部提供）

記者詹詠淇／台北報導

內政部今（2日）表示，「復康聯盟黨」負責人屈宏義因違反國家安全法，經法院判處10年有期徒刑，內政部表示，屈宏義依法已不具政黨負責人資格，內政部將限期復康聯盟黨於3個月內重行選任負責人。另，「共和黨」負責人周克琦因收取境外敵對勢力資助，依反滲透法判2年有期徒刑，內政部將蒐集共和黨違法事證，倘該黨目的及行為有危害國安或自由民主憲政秩序之情事，將依法聲請解散。

內政部說明，依政黨法第7條、第39條規定，政黨負責人如受「10年以上有期徒刑之判決尚未確定」，即不具負責人之資格，政黨應於3個月內重行選任負責人；違者，處政黨20萬元以上100萬元以下罰鍰。

內政部指出，屈宏義於6月26日經台中高分院依《國家安全法》判處有期徒刑10年，依法已不得再擔任政黨負責人，內政部將函請復康聯盟黨於9月26日前完成負責人改選。屈宏義及主要幹部，因涉收境外敵對勢力資金組織政黨，吸收退役軍人擔任幹部，蒐集並交付軍事情資，危害國家安全及自由民主憲政秩序情節重大，內政部已蒐整相關事證，將提請政黨審議會審議通過後，向憲法法庭聲請違憲解散。

另，針對「共和黨」負責人周克琦因收取境外敵對勢力資助，協助動員走路工從事抗議活動、選舉造勢，於6月30日經台北地方法院依《反滲透法》一審判處2年有期徒刑。

內政部說明，依《憲法》增修條文第5條第5項規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲；《政黨法》第26條亦規定，政黨如有前開情形應予解散者，由內政部檢具相關事證，聲請憲法法庭審理之。針對周克琦涉違反《反滲透法》之情事，內政部將持續蒐集共和黨違法事證，倘該黨目的及行為達危害國安或自由民主憲政秩序情事，將依法聲請解散。

內政部進一步說明，依《政黨法》第7條規定，政黨負責人如判處有期徒刑以上之刑確定，即不具負責人資格，政黨應於3個月內重行選任負責人。「共和黨」負責人周克琦除前開涉違反反滲透法案件外，另於112年登記參選總統、副總統選舉連署期間，涉嫌現金行賄連署，經台北地院依《總統副總統選舉罷免法》判處3年有期徒刑，高等法院於今年2月二審維持原判決。嗣後倘經判有期徒刑以上之罪確定，內政部將依法限期共和黨重行選任負責人。

內政部重申，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織行為，以免觸犯國安法規定而遭受處罰及解散，呼籲政黨確實遵守相關法令規範，勿淪為統戰工具，共同維護我國自由民主，健全政黨政治發展。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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