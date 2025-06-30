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港國安法實施5周年　鄧炳強向「反中港獨」喊話：快自首別遭棄用　

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲香港國安法已經實施滿五周年。（圖／路透）

記者任以芳/綜合報導

2020年6月30日是香港國安法正式生效日，今天是（30）日公佈實施滿5周年，香港區政府保安局局長鄧炳強接受《環球時報》專訪，形容稱這5年來，國安法在香港發揮「定海神針」的關鍵作用，並且呼籲在逃「反中亂港」分子，「盡快返港自首，西方國家對這些人士提供的身分僅具臨時性，一旦失去利用價值，便會遭到棄用。」

香港國安法在港實施滿5周年，2019年「修例風波」期間（反送中），當時鄧炳強身為時任警務處處長，親歷街頭暴力衝突的高峰，也目睹了香港國家安全法律空白所引發的社會動蕩，觸及內心很大感受，以及國安法實施後有很大改變。

鄧炳強表示，「我的感受當然很深。」自己當時是警務處處長，在2019年「修例風波」期間，見到戰友努力對抗街頭暴力，被人抹黑，家人被攻擊、起底，宿舍被破壞。「警員被暴徒襲擊，有警員更被潑腐蝕性液體，做過幾次手術，目前仍面對皮肉之苦，我覺得非常痛心。」

他指出，5年來，香港在國家安全意識方面提高了很多。「在國安法頒布實施後，很多市民看到，維護國家安全的法律制度發揮了「定海神針」的關鍵作用。更多市民開始明白國家安全的重要，也明白了『修例風波』背後有境外勢力在『搞鬼』。」

自公佈實施以來，讓執法部門「有法可依」，市民的權利自由及根本福祉得到了更好保障。當前，香港正處「由治及興」的重要階段，我們要珍惜得來不易的穩定與繁榮。面對複雜多變的地緣政治和國際形勢，不能掉以輕心，必須居安思危。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲鄧炳強呼籲潛逃的「反中亂港」份子盡快返港自首。（圖／路透社）

針對仍在逃的「反中亂港」份子，鄧炳強指出，特區政府一直與不同司法管轄區保持有效合作與交流，堅持「違法必究」的原則。他強調，「呼籲潛逃者盡快返港自首，並指出部分西方國家對這些人士提供的身分僅具臨時性，一旦失去利用價值，便會遭到棄用。」

針對外界關注的境外勢力干預問題，鄧炳強則指出，隨著香港在國際上的地位日益提升，相關干預手法也日趨多樣化與隱蔽化。除透過「軟對抗」滲透教育、文化及媒體外，還經常以「民主」與「自由」作為包裝，發佈失實報道及歪曲言論，圖謀誤導輿論、抹黑特區政府依法施政，干涉香港內部事務。

對此，鄧炳強重申，特區政府絕不容許任何國家、組織或個人干預香港事務。他指出，在國安法與維護國家安全條例實施後，香港整體涉及國家安全的罪行呈下降趨勢。未來將持續強化社會層面的教育工作，增強市民特別是青少年的國家安全意識。

談及外界對國安與自由之間是否存在矛盾的質疑，鄧炳強明確表示，「保障安全與維護自由並無衝突」。他指出，自香港回歸以來，香港居民的人權與自由受到《憲法》與《基本法》的保障，國安法第4條以及《維護國家安全條例》第2條亦清晰規定，特區在維護國家安全的同時，應依法尊重與保障人權，包括言論、新聞、結社、集會、示威等自由。

不過，他也指出，如世界各地一樣，有關自由權利並非絕對，若涉及國家安全、公共秩序或他人權利時，依法可作適當限制。這一點亦與《公民權利和政治權利國際公約》的原則一致。

鄧炳強強調，國安法實施後，香港的營商環境穩步改善，國際企業對本地法治信心持續上升。他援引數據指出，《2025年世界競爭力年報》顯示，香港全球競爭力排名上升至全球第三；《世界經濟自由度2024年度報告》則將香港評為165個經濟體中最自由的經濟體之一；同時，香港仍為國際三大金融中心之一及全球四大新股市場之一。

「事實勝於雄辯」，鄧炳強最後指出，這些成績顯示，香港不僅是一座國際化、自由且法治完善的現代都市，也是實踐「一國兩制」成功的典範。特區政府未來將繼續堅守法治精神，鞏固安全根基，推動香港在穩定中持續發展。

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