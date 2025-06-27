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全民防空演習715登場　全聯也加入防空避難模擬演練

▲▼內政部長劉世芳說明城鎮韌性演習重點。（圖／內政部簡報）

▲內政部長劉世芳說明城鎮韌性演習重點。（圖／內政部簡報）

記者陳家祥／台北報導

總統府「全社會防衛韌性委員會」26日舉行第四次會議， 今年「漢光41號演習」將結合「城鎮韌性演習」，內政部長劉世芳報告時指出，全民防空演習7月15日起分別在中部、南部、北部、東部與離島登場，此次特別將賣場通路商全聯也納入演練環節，分別在警報發放、員工應變、賣場顧客避難引導、情報傳遞與狀況處置。

劉世芳說，全民團結是國家在面臨緊急狀態、天然災害或各種灰色地帶衝突時，維持政府與社會正常運作的最強後盾。推動演習的目的有5種，促進演習內容與執行具系統與務實性；強化軍民整合運作及相互作業力，避免資源排擠；改善演習各自分散舉行，難以貼近實際狀況問題；強化跨機關與部門間協調整合；與國際演習代號接軌，讓世界更了解台灣的努力。

至於演習構想方面，劉世芳提到，全民防衛動員在政府的職責是維持民生機能、確保公共服務、整合民力團結抗敵。全民防空部分，分為警報傳遞與發放、發布警報發放及警報解除手機告警訊息；疏散撤離部分，是在大眾運輸下車旅客防空疏散避難等。

劉世芳說，全民防衛動員部分在410到619有8個縣市，未來在7月15、16、17日三天分別在台中市、台南市、台北市，會搭配漢光演習驗證軍政通聯。全民防空演習部分，分別在7月15、16、17、18日進行。

針對演習創舉部分，在全民防衛動員演習採取實人、實景、實地演練，有想定無劇本，7月漢光演習期間驗證軍政通聯。全民防空演習部分，有防空疏散避難設施納入安全檢查、舉辦全民防空特展、發布防空避難指引。

另外，也會透過多面向宣傳管道，從生活出發，宣傳重點有防空避難設施特展、結合賣場避難模擬演練、3個一起行動。

最特別的是，此次全民防衛動員演習也結合社區賣場進行避難演練。劉世芳說，7月10日上午同步擇一賣場，進行「國家團結月——全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練。與全聯福利中心合作，分別在警報發放、員工應變、賣場顧客避難引導、情報傳遞與狀況處置。

另外，針對社會韌性的落實與執行，劉世芳指出，避難設施方面，已盤點建檔供民眾24小時躲避的防空避難處所，全國共有8萬2772處，可容納人數為全台人口2.35倍，7月1日起分階段納入建築物公共安全檢查項目。

此外，水災、震災、土石流等災害來臨時的避難收容處所，共有5928處；戰災時的救濟站處所共4520處；城鎮韌性（防空）演習重點驗證鄉鎮市區開設1處救濟站，實施災民轉移收容演練。

▲▼總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會第四次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持全社會防衛韌性委員會第四次會議。（圖／總統府提供）

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