被控在台發展共諜組織！中華婦女聯合會前理事長無罪定讞

▲何建華遭控違反《國家安全法》等罪，獲判無罪確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

中華婦女聯合會前理事長何建華以及秘書包克明，被檢方指控，涉嫌收受大陸資金在台發展共諜組織，也涉嫌免費招待民眾到大陸旅遊，因此依照違反《國家安全法》提起公訴。一審判決部分免訴、部分無罪。上訴二審則將免訴部分也改判無罪。全案再上訴，最高法院仍判決2人無罪，全案確定。

檢方接獲檢舉，指稱何女擔任理事長的「中華婦女聯合會」，以「2019金廈+鼓浪嶼+永定土樓、古田文化交流之旅」名義，在2019年12月18日至22日間，帶10餘名陸配到金門、廈門旅遊，由於時值選舉敏感期間，檢方依照違反《選罷法》規定，對何女等人提起公訴。但一二審均判決無罪。

另外檢方也指稱，具有陸配身分的何女，疑似收受大陸方面資金，在台灣發展共諜組織。檢方認為，何女除了蒐集法輪功等團體在台灣活動訊息以外，還在2019年總統大選前，發動人頭陳情抗議，營造當時的總統候選人蔡英文學歷造假的問題。

檢方還指控，何女從2017年5月起，就透過大陸對台灣的統戰機構「中華全國臺灣同胞聯誼會」，收受大陸情報單位的資金，發展共諜組織。因此檢方依照違反《國家安全法》提起公訴；另外檢方也針對金門廈門旅遊部分，一併追訴。

案件進入法院審理後，一審法院認為招待旅遊的部分已經起訴並判決無罪，因此這部分改判免訴。至於發動人頭陳抗、收受大陸資金等部分，則因查無實證，判決無罪。案件上訴二審，高院也認為陳抗、收受部分仍無罪，另外一審免訴的招待旅遊部分，範圍須重新調查審視，最後高院認為這部分需實質審理，但實質審理的結果，也是判決無罪。

即便全都判決無罪，檢方仍執意上訴第三審，最高法院審理後，全案於26日宣判，最高法院駁回檢方上訴，全案無罪確定。