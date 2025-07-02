打臉賴清德批亂砍國防預算　國民黨曬數據：刪減比例只有1.06％

▲總統賴清德「團結國家十講」第四講談「國防」，再次引起在野黨抨擊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨晚發表「團結國家十講」第四講的國防主題演說，抨擊在野黨刪凍國防預算。國民黨今（2日）打臉，賴清德難道不懂數字？今年度的國防預算編列，是歷年最高、刪減最少，2025年的國防預算共編列4760億元、刪減46.8億元，刪減比例只有1.06％；其中，今年刪除的預算當中，有97.8％是民進黨立委王定宇贊成刪減的陸軍「獵鴞」專案。

賴清德提到，國防即國安，台灣安全是全世界的問題，週邊的日本、韓國、菲律賓、北約，都增加軍事預算，但立法院卻刪除或凍結國防預算，包括今年度國防預算遭刪除84億元、凍結899.4億元，創下史上最高；此外，各國都重視無人機發展，在野黨卻想凍結「無人機與航太產業園區」50％預算。他這對國際釋出錯誤訊號，大大影響台灣的國際形象，讓人誤解台灣自我防衛的決心。

國民黨回應，賴清德不只不敢說凍結案多為朝野協商下的共識，更只敢提及凍結數「一度」最高數目，難道是不知道預算凍結刪除都必須先經過討論？此外，賴清德更忽略國防預算歷年最高、刪減最少的事實，事實是，2025年國防預算不僅是歷年編最高，刪減比例更只有1.06％，近年最少！

國民黨列舉，近年國防預算及刪減數，2020年編列3580億元，刪減68.1億元；2021年編列3668億元，刪減50.2億元；2022年編列3726億元，刪減50.3億元；2023年編列4150億年，刪減58.9億元；2024年編列4405億元，刪減61億元；而2025年編列4760億元，刪減46.8億元。

國民黨指出，今年刪除的預算當中，更有97.8％是民進黨立委王定宇贊成刪減的陸軍「獵鴞」專案中，向美國採買無人機，但因報價錯誤導致預算多編列的預算，連自家立委都認同刪除，賴清德現在還要推翻不認、繼續造謠？

國民黨表示，老早就澄清，刪減國防預算與建軍、採購與後勤並沒有關係，且國防預算不僅是歷年編最高、刪減最少，刪減比例更只有1.06％，近年最少。呼籲賴清德，作為總統，不只肩負守護憲法的責任，更應該以民為先，而不能只想著自己的政治利益、掀起鬥爭製造仇恨。

