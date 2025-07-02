賴清德附和民眾一萬元「買菜就花光」　徐巧芯酸：吃山珍海味？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日進行「團結國家十講」第四講，提到國民黨現在又要普發1萬元，如果每人發1萬元，總共要花2300億，但應該選擇補貼台電1千億，避免讓電價漲價；賴清德還問現場，大家要選哪一個？國民黨立委徐巧芯今（2日）指出，賴清德在台上質疑一萬塊錢不知道可以用多久？台下僅有一名女性大聲附和，「買菜就用掉！」賴清德竟然還搭腔；她諷刺，到底是吃什麼山珍海味？吃一次一萬塊就沒了？

賴清德昨日指出，台電於COVID-19疫情期間為穩定物價，配合政府凍漲電價政策，承受鉅額燃料成本壓力，至今仍未獲充分補貼，因此那段時間的虧損應補給台電，「所以不補助台電1000億，他就會漲價。」他反問現場民眾，「如果電價真的漲了，1萬塊能用多久？」賴清德也呼籲，朝野政黨應優先考量國家整體利益與經濟穩定，並強調補助台電是避免物價飆升的重要關鍵，但在野黨故意不要，反而提出普發現金，「這沒有必要」，錢應給有需要的人。

徐巧芯今日打臉賴清德指出，竟敢把漲電價推到疫情身上，烏俄戰爭導致天然氣價格大幅增加，才導致台電大幅虧損，以至於要漲電費，國民黨早就提醒，戰爭讓天然氣價格浮動風險，台灣必須就要考慮進來，再來，台電已經投入補貼三千億，仍然漲了三次電費，所以再補貼一千億仍然可能漲電價。

至於賴清德質疑一萬塊錢不知道可以用多久？台下僅有一名女性大聲附和，「買菜就用掉！」賴清德竟然還搭腔，徐巧芯諷刺，到底是吃什麼山珍海味？吃一次一萬塊就沒了？拜託，今天補貼一千億給台電，台電還是虧損啊！還是會繼續漲電價，到底補貼一千億跟普發一萬，哪個對民眾比較有利？她說，給普發現金一萬在四口之家，可以支付900天，「民眾不是笨蛋，大家都會算數學。」

