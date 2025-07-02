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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德控刪45億無人機預算　徐巧芯秀圖：王定宇也舉手支持刪除

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨發表團結國家第四講，談及在野黨刪減凍結國防預算「影響國際視聽」，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心。國民黨立委徐巧芯今（2日）打臉，無人機園區6月25日早已解凍，賴清德到昨天還不知道？海鯤號沒有刪除也沒有凍結，「獵鴞專案」刪除的45.7億佔外交及國防委員會刪除的97%，最後一票甚至是由民進黨王定宇召集委員投下，「賴清德應該知道這件事吧！若不是造謠，就是三軍統帥連自己手上有什麼預算都不知道？」

▲▼前中廣董事長趙少康邀請前海軍艦長張競、前立委帥化民、前空軍副司令張炎廷、立委徐巧芯，就總統賴清德針對國防發表談話召開記者會點評。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐巧芯打臉賴清德稱在野亂砍國防預算。（圖／記者湯興漢攝）

賴清德昨演說提到，國防即國安，台灣安全是全世界的問題，週邊的日本、韓國、菲律賓、北約，都增加軍事預算，但立法院卻刪除或凍結國防預算，包括今年度國防預算遭刪除84億元、凍結899.4億元，創下史上最高；此外，各國都重視無人機發展，在野黨卻想凍結「無人機與航太產業園區」50％預算。他這對國際釋出錯誤訊號，大大影響台灣的國際形象，讓人誤解台灣自我防衛的決心。

▲▼前中廣董事長趙少康邀請前海軍艦長張競、前立委帥化民、前空軍副司令張炎廷、立委徐巧芯，就總統賴清德針對國防發表談話召開記者會點評。（圖／記者湯興漢攝）

▲徐巧芯指出，王定宇也舉手刪預算。（圖／記者湯興漢攝）

徐巧芯今日上午一一打臉，賴清德昨日上演「造謠十講」，還在講無人機園區被凍結？嘉義的無人園區早已在6月25日就解凍了，再來，海鯤號沒有刪除也沒有凍結，所有國防預算，除了國防部部長顧立雄承諾，海測後才動支的後續艦並未送進委員會，其餘已全數解凍；而「獵鴞專案」部分，當時台灣向美軍事採購無人機，原初估60億元，後美方報價115億元，立院也通過這筆經費，最後，美方檢討認為只需55億元。對於這多出來的60億元，當然要刪除啊！才好再去做其他需要的軍購。

徐巧芯說，刪除的45.7億佔委員會刪除的97%，最後一票由民進黨王定宇召集委員投下，就算加上統刪總共84億，扣掉實際上本來並未減少採買的無人機，2025年國防預算不僅是歷年編最高，刪減比例更只有1.06％，近年最少！在野黨並沒有不支持國防。

徐巧芯諷刺，賴清德應該要知道這些事吧！如果不是造謠，就是三軍統帥連自己手上有什麼預算都不知道囉？既然該買的無人機數量已經都買到了，基於預算編列的原則，就是先刪除後重新編列，「怎麼到現在還在造謠？」

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