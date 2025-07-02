民眾黨聲援彭振聲　簡舒培批吃人血饅頭：當初把錯全往彭身上推

▲民眾黨聲援柯文哲、彭振聲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲涉柯文哲京華城容積率弊案，1日開庭前，彭振聲接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣」，民眾黨當天號召支持者集結北院聲援柯文哲與彭振聲。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（2日）表示，當初民眾黨把錯全往彭振聲身上推、極力切割，想當京華城斷點，現在眼見彭家裡出事了，竟還撲上去搶著啃人血饅頭，而且號召抗議主題竟是「聲援柯文哲清白」？這不是消費悲劇，什麼是消費悲劇？

簡舒培表示，對於彭前副市長家中所發生的憾事，表達遺憾與哀悼，每個生命的逝去，都不應該是廉價政治操作的對象。

簡舒培表示，然而，在彭振聲忙於家中事務之際，國民黨與民眾黨卻急著跳出來做政治操作，刻意扭曲影射，彷彿怕大家忘了，當初想把整個京華城弊案推到彭振聲身上的，正是民眾黨；想切割彭振聲來救柯文哲的，也是民眾黨。

簡舒培指出，去年8月，台北市議會京華城專案小組，彭振聲主動聯繫出席，據了解，彭振聲對於柯文哲在議員便當會的會議中，將他列為京華城容積案的PM感到不以為然，認為柯文哲陷他於不義，雖然彭振聲是都委會主委，但「京華城準用都更獎勵且自創20%容積獎勵」是由柯文哲親自簽核。

簡舒培說，在當時她揭露上述訊息後，彭振聲改口說都更容獎「是最高首長的行政裁量權」，對於其他內容都沒否認，明著看是「改口」，實際上卻只是「換句話說」，但到底是誰給彭振聲這麼大的壓力，逼得必須在吐露實情後又玩文字遊戲？

簡舒培再指，柯文哲因京華城案遭羈押禁見時，檢方查出，柯文哲在2024年4月28日與陳智菡的LINE對話中，陳智菡談及「我來找彭副」，柯文哲則建議由黃珊珊出面約彭振聲，因為「你直接約他，他不會認真回答」。同年5月6日，柯文哲再以LINE跟彭振聲說「既然是共識決，就這樣解釋了」，因而被認定有串供之虞。

接著，簡舒培提到，北檢起訴書中更清楚記載，同樣在2024年4月28日，柯文哲就曾以LINE告訴陳智菡「京華城增加容積率，完全沒有進過市長室，所以就是彭振聲要負責」，直接想把整個弊案的責任都推給彭振聲。

簡舒培批評，民眾黨為了棄車保帥，一心想拿彭振聲當柯文哲的替罪羔羊，儘管彭振聲主動認罪，卻因為與柯文哲等人說法的落差、柯文哲方面主張不正訊問等，種種試圖以政治力介入司法的惡劣操作，讓他背負著難以想像的壓力。

最後，簡舒培強調，可怕的是，民眾黨想用彭振聲當京華城弊案的斷點，把錯全往彭振聲身上推、極力切割之後，眼見彭振聲家裡出事了，竟然還敢撲上去搶著啃人血饅頭，拿彭振聲家中事件來號召小草聚集北院外抗議，結果主題竟然是「聲援柯文哲清白」？這不是消費悲劇，什麼是消費悲劇？

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▼民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）