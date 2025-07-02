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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝彭振聲夫妻恩愛往事　高嘉瑜：司法拖這麼久對家屬是很大的傷害

 

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲涉柯文哲京華城容積率弊案，1日準備開庭前，彭振聲接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣」。對此，前民進黨立委高嘉瑜透露，過去自己印象深刻，彭副市長跟夫人感情真的非常好，出去玩還打電話跟夫人報備，感受到兩人感情非常深。她也強調，還是希望司法趕快釐清真相，讓當事人趕快點解脫，否則拖這麼久，對於當事人、對於家屬都是很大的傷害。

高嘉瑜於節目《少康戰情室》表示，發生這種事情，當然大家都是不勝唏噓，也是非常的傷痛，以她過去在議會曾經接觸到彭振聲副市長，自己印象滿深刻，那時候彭副市長跟夫人感情真的非常好，因為大家出去玩，彭振聲還打電話跟夫人報備，那時候就感受到兩人感情非常深。

高嘉瑜表示，彭振聲副市長無論過去在高雄有相關工程公務的專業，然後到了台北從一個公務員到現在陷入京華城、財產來源不明等等相關事件，對於彭本身或是對家人的壓力，還有身心的煎熬都是非常大的。

高嘉瑜強調，這個案子持續到現在，社會輿論也有很多不同的看法，所有人在這個案子裡面都承受著相當大的壓力，可是藉由這樣的事件去消費或做政治性的延伸，對於死者也是非常不公平。

最後，高嘉瑜喊話，還是希望司法趕快釐清真相，能夠讓當事人在案子趕快點解脫，否則拖這麼久，對於當事人、對於家屬都是很大的傷害。

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▼前台北市副市長彭振聲。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼前台北市副市長彭振聲。（圖／記者許宥孺攝）

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