青島保時捷美女業務「又拿下銷冠」　她喜稱：半年賣出破百輛

▲molly又拿下銷冠。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸青島保時捷中心銷售業務牟倩文（molly）近日再度拿下銷售冠軍。她表示，2025上半年一共售出超過百輛車，令她開心直呼，「很有機會破紀錄。」此前牟倩文因一年賣出170輛保時捷而爆紅，2023年和2024年連續兩年獲得年度銷冠，曾一度遭人造黃謠引起熱議。

▲▼molly在2025上半年售出超過百輛車。（圖／翻攝自小紅書）

據《紅星新聞》報導，牟倩文指出，今年4月自己達成訂單20輛；5月時統計已拿下訂單超80輛；6月她又成功交車19輛，一共拿下超過100輛的訂單「按照今年的進度，很有可能會打破前兩年成績。」

牟倩文是青島保時捷中心連續兩年的銷售冠軍，此前也曾遭遇過，網友對其業績的質疑，她本人也多次發文澄清，稱170輛的年銷量確實是真的，自己的客戶裡有七成是女性，並沒有私下跟客戶出去吃飯的行為。

▲▼molly時常在社群更新工作日常照。（圖／翻攝自小紅書）

不僅如此，先前甚至還有網友用她的照片做成不雅影片，散佈在網路上，令她不堪其擾報警提告。她表示，自己被造黃謠很多次了，解釋都沒用，忍無可忍之下選擇報警立案，「後來我發現，怎麼解釋都沒有用，甚至還有人給我打電話，說一些不合適的話。」

牟倩文在受訪時表示，做了自媒體後，讓她的客源變大了，每個月大概有三分之一的銷售額來自於線上，現在甚至更多，「並沒有覺得，自己做自媒體很牛，只是做得早，讓大家認識了自己。」