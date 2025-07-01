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台北熱島效應「清晨飆30度」　鄭明典：不是好現象

▲▼天氣配圖,示意圖,海邊,戲水,救生員, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今明兩天西半部高溫可上看37度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

全台高溫炎熱，今天(1日)西半部高溫上看37度，台北市中正區清晨5時更出現30度低溫，前氣象局長鄭明典示警台北出現熱島效應，「清晨低溫降不下來，不是好現象。」氣象署表示，台灣與全球一樣都面臨暖化挑戰。

鄭明典上午在臉書發文指出，「台北的熱島效應！清晨低溫降不下來，這不是好現象！市區內氣溫高於周邊郊區，這就是台北盆地的都會區熱島效應！」鄭明典附上的中央氣象署觀測資料顯示，清晨5時16分，台北氣溫30度，體感溫度35度。

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對於鄭明典示警台北「熱島效應」的現象，氣象署氣象預報中心簡任技正伍婉華表示，目前正值7月初，夏天才剛開始，都市地區的高溫現象已經相當明顯，夜晚及清晨都很悶熱，溫度在29至30度左右，台灣最近都市夜裡溫度就已經很高，降不下來，白天陽光加熱溫度更明顯上升，白天在陽光加熱下，溫度上升更明顯。

伍婉華指出，台灣與全球趨勢一致，都面臨暖化，面臨氣溫變遷、強降雨與高溫變化的挑戰，如何應對和調適，是氣象署努力的方向，將持續提供民眾更細緻且實用的氣象資訊，協助調適生活。目前氣象署高溫資訊已進入鄉鎮等級更細緻的燈號，讓發布內容更貼近民眾實際生活狀況，也是氣象署努力的方向。

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